Ağustosta 5 bin 209 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskını ve 114 Filistinlinin gözaltına alınması Kudüs raporunda - Son Dakika
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Ağustosta 5 bin 209 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskını ve 114 Filistinlinin gözaltına alınması Kudüs raporunda

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Kudüs Valiliği, ağustos ayında 5 bin 209 İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıkladı. Aynı dönemde İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü, 5'i çocuk 83 kişiyi yaraladı ve 114 kişiyi gözaltına aldı. Raporda ayrıca 44 saldırı ve 40 yıkım eylemi kaydedildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, ağustos ayında Filistin topraklarını gasbeden 5 bin 209 İsraillinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini, İsrail'in ise 2 Filistinliyi öldürdüğünü ve 114 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Kudüs Valiliği, İsrail güçlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ağustos ayında Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin aylık rapor yayımladı.

Valiliğin raporunda, Mescid-i Aksa'da ağustos ayında İsraillilerin baskınlarının ve avlularda ve kapıların çevresinde Yahudi dini ritüellerinin yoğun şekilde sürdüğü, söz konusu eylemlerin İsrail polisinin doğrudan koruması altında yapıldığı belirtildi.

Raporda, ağustos ayında 5 bin 209 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

En yoğun baskınlardan birinin 13 Ağustos'ta yapıldığı ve o gün 751 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya girdiği aktarıldı.

Ayrıca 5 Filistinli hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı çıkarıldığı belirtildi.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ise Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanların hakkı olduğunu vurgulayarak baskınların durdurulmasını talep ediyor.

İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü

Kudüs Valiliğinin raporunda, İsrail ordusunun ağustos ayında 2 Filistinliyi öldürdüğü, 5'i çocuk, 83 kişiyi yaraladığı ve 114 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de Filistinlilere ve mülklerine yönelik 44 saldırı düzenlediği aktarıldı.

Raporda ayrıca Kudüs'te ev, yapı ve arazileri hedef alan 40 yıkım ve arazi tahribatı gerçekleştirildiği, yıkım veya inşaatın durdurulmasına ilişkin 86 tebligat ve karar dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ağustosta 5 bin 209 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskını ve 114 Filistinlinin gözaltına alınması Kudüs raporunda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustosta 5 bin 209 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskını ve 114 Filistinlinin gözaltına alınması Kudüs raporunda - Son Dakika
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