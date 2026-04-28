AHGAZ - Pay Sahipleri Bildirimi

Şirket, yıl boyunca yatırımcılarla telefon ve e-posta yoluyla iletişim kurmuş, ayrıca 3 kez fiziksel toplantı düzenlemiştir. Özel denetçi talebi bulunmamaktadır. Genel kurul belgeleri yalnızca Türkçe sunulmuştur. Oy hakkında imtiyaz mevcut olup, (A) Grubu paylar yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir ve her (A) Grubu payı 5 oy, (B) Grubu payı 1 oy hakkı verir. En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %74,64'tür. Azlık hakları genişletilmemiştir. Kar dağıtım politikası kurumsal internet sitesinde yer almakta olup, 2024 yılı olağan genel kurulunda kar dağıtılmasına karar verilmiştir. 8 Temmuz 2025 tarihli genel kurula katılım oranı %76,96 olup, vekaleten temsil oranı da aynıdır. İçeriden öğrenenler listesinde 21 kişi bulunmaktadır.