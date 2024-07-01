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Ahi Evran Üniversitesi'nden 'Ahilik Yemini' ile mezun oldular

KIRŞEHİR - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde 2023-2024 yılı mezunları 'Ahilik Yemini' yaparak diplomalarını aldı.

Tören; üniversite kampüs alanında yer alan statta düzenlendi. Öğrenciler, akademik personel ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti. Mezun olan öğrenciler kep fırlatmadan önce Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla pankart taşıyarak dünyanın yaşanan zulme sessiz kalmasını protesto etti. Tören alanında Ahilik Yemini eden öğrenciler; dürüstlük, ahlak, adalet ve yardımlaşma duygusunun mesleki alanlarında da devam edeceği sözünü verdi. Öğrencilere konuşan Rektör Prof Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; Ahilik prensiplerinin mezun olan her öğrencinin hayatında ve mesleki kariyerinde önder olacağını söyledi. Karahocagil açıklamasında; "Hayırda yarışmak' olarak anlattığımız kalite çalışmalarımızda Ahilik değerlerine yaslanarak bundan sonra da devam edeceğiz. Adını üniversitemize veren Ahi Evran-ı Veli'nin temellerini attığı Ahilik teşkilatı meslek örgütü olmasının yanı sıra değer temelli kalite hareketidir" dedi.

Tören; öğrencilerin yemin etmesi ve kep atmasıyla son buldu.