Ahlat Semalarında Starlink Uyduları Heyecan Yarattı

BİTLİS'in Ahlat ilçesi semalarında Starlink uyduları görüldü. Uydular, görenlerde heyecan yarattı.
Ahlat ilçesi semalarında saat 18.00 sıralarında Starlink uyduları görüldü. Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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