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Ahlat'ta cami minaresine yıldırım düştü, müezzin yaralandı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki bir caminin minaresine yıldırım düşmesi sonucu cami müezzini yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde akşam namazı sonrası meydana geldi. Ahlat ilçe merkezinde bulunan halk arasında büyük cami olarak bilinen Akkoyunlu Cami'nin minaresine akşam namazı sonrası cami cemaatinin camiden çıkışı esnasında yıldırım isabet etti. Şiddetli bir şekilde düşen yıldırım sonucu caminin minaresinin uç kısmı ve minareye takılı bulunan alem yıkıldı. Minareden kopan taş ve moloz parçaları caminin avlusuna düşerken o sırada camiden ayrılan cami müezzini Muhammet Akbaba başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Akbaba, cami etrafında bulunan esnaf tarafından Ahlat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sabah gün ağırmasıyla birlikte olayın şiddeti gün yüzüne çıkarken, cami avlusuna minareden düşen taş ve moloz parçaları Ahlat Belediyesi tarafından kaldırılarak temizlendi. Olayın görgü tanıklardan olan esnaf Eyüp Türen, akşam namazı sonrası iş yerini kapatırken büyük bir gürültüyle irkildiklerini söyledi. Türen, "Büyük caminin orada esnaflık yapıyorum. Akşam namazından sonra büyük bir gürültüyle sanki bomba patlamış gibi şimşek çaktı ve dışarı çıktık. O şimşek çakması esnasında minareden düşen taşlar ve minarenin alemi aşağı düştüğü zaman müezzinimiz yaralandı ve acilen onu hastaneye kaldırdık. Bir iki tane daha yaralı vardı ama onlarda ufak sıyrıklar vardı. Çok şükür ucuz atlattık hamdolsun. İnsanlık görevimizi yaptık, tekrardan hocamıza geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Yıldırım düşmesi sonucu başına düşen taşla yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanarak evde istirahat eden Akkoyunlu Cami müezzini Muhammet Akbaba'da olayın dehşet anını gazetecilere anlattı. Minareye yıldırım düşmesi sonucu dehşete kapıldıklarını ve çok korktuklarını anlatan Akbaba, "Dün akşam namazından sonra cami çıkışında minareye yıldırım düştü. Bizde minarenin etrafındaydık evimize dönüyorduk namazdan sonra. Haliyle büyük bir ışık hüzmesi üzerimize doğru geldi. Ardından kafamı yukarı kaldırdığımda başıma taş düştü o anda yere düştüm. Daha sonrasında çevredeki esnaf arkadaşlar sağolsunlar hastaneye götürmüşler beni. Başıma 4 dikiş atıldı çok şükür Ceban-ı Hak bizleri muhafaza eyledi. Tabi sebepler dahilinde minaremizde paratonerin (yıldırım savar) olması bizim için büyük bir avantaj oldu. Cenab-ı hak Es-selam ismiyle El-hafız ismiyle bizleri muhafaza eyledi. Allah böyle afetlerden, musibetlerden cümle ümmeti Muhammedi, devletimizi, milletimizi muhafaza eylesin İnşallah" diye konuştu.