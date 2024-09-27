Ahlat'ta Engellilere 50 Akülü Araç Teslim Edildi - Son Dakika
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Ahlat'ta Engellilere 50 Akülü Araç Teslim Edildi

Ahlat\'ta Engellilere 50 Akülü Araç Teslim Edildi

Bitlis Ahlat'ta engellilere yönelik 50 akülü araç, törenle sahiplerine teslim edildi.

27.09.2024 21:17
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, engellilerin hayatının kolaylaştırılması amacıyla temin edilen 50 akülü araç törenle sahiplerine teslim edildi.

Hollanda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Adil Paylaşım Derneği, Cros Medikal, Wiki Autos, avukat Muaz Ergezen ve Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin katkıları, Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin işbirliğiyle alınan akülü araçlar için teslim töreni düzenlendi.

Ahlat Özel İdaresi Şantiye Şefliğinde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, önemli ve duygulu bir programda katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bir ülkenin medeniyet seviyesini ölçmek için birçok kriterin bulunduğunu ancak bunların en önemlisinin engelli vatandaşlara sağlanan imkanlar olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Bir ülke ve şehir, engelli vatandaşlarının ve ailelerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını önemli oranda gideremiyorsa yaptığı diğer işlerin bir bereketi olmaz diye düşünüyorum. Devletimiz ve hükümetimiz, engellilerimiz için yıllardır çaba sarf ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu anlamda çok önemli projeleri var. Belediyelerimizin, engellilerimizin her yere erişimini sağlayabilmeleri için fiziki mekanlara yönelik çok ciddi çalışmaları var. Son 20 yıllık sürede çok ciddi atılımlar yapıldı. Belediyelerimizin ve hükümetimizin çalışmalarıyla engelli kardeşlerimiz sokağa çıkabiliyor. Özel çocuklarımız için çok sayıda okul açıldı."

İlçedeki engellilere 50 akülü araç dağıtılacağını ifade eden Karakaya, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle el birliği yaparak sorunları gidereceklerini dile getirdi.

Engellilerin dertlerine derman olmanın yapacakları en güzel işlerden biri olduğunu vurgulayan Karakaya, "Bu faaliyetle güzel kardeşlerimiz adeta özgürlüklerine kavuşuyor. Ailedeki sevgi bağlarını daha da güçlendirmiş oluyoruz. Empati yaptığımızda kıymetli bir hizmet. Küçük dokunuşlarla gönüllere bu şekilde giriliyor. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Hollanda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı temsilcilerinden Hüseyin Gündüz ise vakıf çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Avukat Muaz Ergezen de ellerinden geldiğince bağışçı ve ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Engellilerle El Ele Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, engellilere sunulan imkanın paha biçilemez olduğunu belirtti.

Akdemir, binlerce kilometre uzaktan araçların temin edilmesini sağlayan bağışçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Karakaya ve beraberindekilerin akülü araçlarını teslim alan engelli bireylerle sohbet ettiği programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta Engellilere 50 Akülü Araç Teslim Edildi - Son Dakika

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