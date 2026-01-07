Ahmed Adnan Saygun, İzmir'de Adını Taşıyan Merkezde Anıldı - Son Dakika
Ahmed Adnan Saygun, İzmir'de Adını Taşıyan Merkezde Anıldı

07.01.2026 10:35  Güncelleme: 12:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Cumhuriyet dönemi Türk bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'u ölümünün 35. yılında düzenlediği etkinlikle andı. Saygun'un yaşamı ve eserleri katılımcılarla paylaşıldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), adını taşıdığı Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk besteciliğinin öncülerinden, eğitmen ve orkestra şefi Ahmed Adnan Saygun'u, vefatının 35. yılında törenle andı. AASSM Müzik Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, Saygun'un yaşamı, müzik serüveni ve besteleri ele alınırken, sanatçının öğrencilerinden soprano Ece İdil de programa katılarak anılarını paylaştı.

İzmir'in en önemli sanat merkezlerinden Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), adını taşıdığı Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk müziğinin öncü bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'u ölümünün 35. yılında andı. AASSM Müzik Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlik, keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt'ün yürüttüğü Anlatılmayan Öyküler Müzikli Yazım Atölyesi kapsamında gerçekleştirildi. Anma programında Saygun'un yaşamı, müzikle tanışması, öğrencilik yılları ve ilk piyanosuyla kurduğu bağ katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğe, Saygun'un öğrencilerinden sanatçı Ece İdil de katıldı. İdil, ustasıyla olan anılarını ve onun sanat anlayışını anlattı.

Atölyenin yürütücüsü ve aynı zamanda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) keman sanatçısı olan Gündüz Öğüt ise Ahmed Adnan Saygun'un Türk müzik tarihindeki yerini, bestelediği operaları, Anadolu'nun farklı bölgelerinde derlediği eserleri ve Cumhuriyet dönemindeki sanat mücadelesini aktardı.

"Çok sakin ve çok dürüst bir insandı"

Saygun'un öğrencisi İdil, "Adnan Saygun Hocam çok sakin ve çok dürüst bir insandı. Her sabah bir öğrenci gibi çalışmaya otururdu, muhteşem bir disiplin içindeydi. Aklıma takılan bir mevzu varsa Saygun Hocam'a danışırdım. Çok samimi biriydi, öğrencilerine çok değer verirdi" dedi.

Kaynak: ANKA

