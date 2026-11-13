Ahmed Moor'un 2028 Senato seçim kampanyası hesabı X tarafından askıya alındı - Son Dakika
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Ahmed Moor'un 2028 Senato seçim kampanyası hesabı X tarafından askıya alındı

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X, Filistin asıllı Amerikalı yazar Ahmed Moor'un 2028 Senato seçimleri için Demokrat Parti'nin Pensilvanya adayını belirleyecek ön seçim kampanya hesabını askıya aldı. Moor, hesabının dondurulmasına 'Dostlar, tehdit olduğumuz resmileşti.' diyerek tepki verdi.

ABD merkezli sosyal medya platformu X, Filistin asıllı Amerikalı yazar Ahmed Moor'un, 2028'deki Senato seçimleri için Demokrat Parti adayını belirleyecek ön seçimde yarışacağını açıklamasının ardından kampanya hesabını askıya aldı.

Moor, X hesabından, platformun kendi kampanya hesabını dondurmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kampanya yürüttüğü X sosyal medya hesabının askıya alındığını belirten Moor, "Dostlar, tehdit olduğumuz resmileşti." ifadesini kullandı.

Filistin asıllı Amerikalı yazar ve iş insanı Moor, 2028'de yapılacak Senato seçimlerinde Demokrat Parti'nin Pensilvanya'daki adayını belirleyecek ön seçimde, İsrail yanlısı mevcut Senatör John Fetterman'a rakip olacağını duyurmuştu.

Moor, ABD'nin savaşları "yozlaşma ve yalan" temelinde finanse ettiğini ve kendi halkına sırtını çevirdiğini belirterek, bu nedenle Senato koltuğu için mücadele edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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