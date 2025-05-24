Ahmet Aras, Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı'na Seçildi

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantısında 'Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşen toplantıda konuşan Aras, "Birlikte, demokrasiyi güçlendirecek, insan haklarını koruyacak ve daha adil, daha özgür bir gelecek inşa edeceğiz" dedi.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sánchez'in başkanlığında, altı kıta, 81 ülkeden 89 tam üyeyi kapsayan Sosyalist Enternasyonal Konseyi, Cumhuriyet Halk Partisi ev sahipliğinde İstanbul'da toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkan yardımcılığı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin Kadın Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcılığı görevlerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Sosyalist Enternasyonal Yerel ve Bölgesel Yönetimler Başkanlığı'na seçildi.

"Daha adil, daha özgür bir gelecek inşa edeceğiz"

Başkan Ahmet Aras, "Bana bu onurlu görevi tevdi ettikleri için Sosyalist Enternasyonal'e ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Otoriter rejimlerin yükselişe geçtiği, demokrasi, insan hakları ve hukuk devletinin dünya genelinde tehdit altında olduğu bir dönemde, bizler -sosyal demokrat ve sosyalist yerel yönetimler olarak- demokrasiyi, insan haklarını, adaleti ve barışı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Halkın iradesinin yanında yer alacak, omuz omuza çalışarak kentlerimizi eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın kaleleri haline getireceğiz. Buradan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi çağrısında bulunuyor ve kendisiyle olan sarsılmaz dayanışmamızı ifade ediyorum. Birlikte, demokrasiyi güçlendirecek, insan haklarını koruyacak ve daha adil, daha özgür bir gelecek inşa edeceğiz. Teşekkür ederim" diye konuştu.