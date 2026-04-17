Ahmet Davutoğlu: 23 Nisan'a Kadar Ulusal Yas İlan Edilmeli. 23 Nisan ile İlgili Bütün Kutlamalar ve Resepsiyonlar İptal Edilmeli

17.04.2026 09:56
(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar ulusal yas ilan edilmeli, 23 Nisan ile ilgili bütün kutlamalar ve resepsiyonlar iptal edilmeli ve bu süre içinde yurt çapında bütün okullarda derslere çocuklarımızı anma ile başlanmalı, farkındalık eğitimi verilmeli" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden çocuklar ve Ayla öğretmenin defnedildiğini, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaralananların ise hastanelerde tedavi altında olduğunu belirten Davutoğlu, hayatın her şey normalmiş gibi devam edemeyeceğini ifade etti. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanına ve TBMM Başkanına çağrımdır:"

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar ulusal yas ilan edilmeli

-23 Nisan ile ilgili bütün kutlamalar ve resepsiyonlar iptal edilmeli

-Bu süre içinde yurt çapında bütün okullarda derslere çocuklarımızı anma ile başlanmalı ve farkındalık eğitimi verilmeli

-Bu hafta cuma hutbeleri şiddete karşı muhabbet ve çocuk sevgisi konularına odaklanmalı

-Hafta sonu maçlarına çocukları anarak çıkılmalı ve maçlar onların hatırasına 'Süküt en büyük feryattır' mottosuyla tezahüratsız bir şekilde izlenmeli.

Hiçbir şey çocuklarımızı ve öğretmenimizi geri getirmeyecek; ancak onların hatırası ile oluşturulacak farkındalık ve milli seferberlik yeni acıları engelleyecektir."

Kaynak: ANKA

