Ahmet Davutoğlu, Irak ziyaretinde Talabani için düzenlenen anma törenine katıldı - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu, Irak ziyaretinde Talabani için düzenlenen anma törenine katıldı

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Ahmet Davutoğlu, Irak ziyaretinde Talabani için düzenlenen anma törenine katıldı
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Türkiye'nin 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 3-5 Ekim'deki Irak ziyaretinde Bağdat, Necef, Küfe ve Kerbela'da siyasi ve dini çevrelerle temas kurdu. Davutoğlu, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin vefat yıl dönümü için düzenlenen anma törenine katılarak konuşma yaptı.

  Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 3-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde Bağdat, Necef, Küfe ve Kerbela'da siyasi liderler, eski başbakanlar, din alimleri, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Davutoğlu, ziyaret boyunca Türkiye-Irak ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki tarihi ve toplumsal bağlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 3-5 Ekim tarihleri arasında Bağdat, Necef, Küfe ve Kerbela'yı kapsayan Irak ziyaret programı gerçekleştirdi.

Davutoğlu, Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılarak konuşma yaptı. Konuşmasında Talabani'nin Irak'ın yakın siyasi tarihindeki rolü ile Türkiye-Irak ilişkilerine yaptığı katkılara değindi.

IRAK'IN FARKLI SİYASİ KESİMLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ziyaret kapsamında Davutoğlu; Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi, Hikmet İttifakı Lideri Ammar el-Hekim, Takaddüm Partisi Lideri Muhammed el-Halbusi, Siyade İttifakı Lideri Hamis el-Hancer, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad, Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Hemmam Hammudi, Adalet Bakanı Halid Şevani, eski Meclis Başkanı Usame el-Nuceyfi, eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi ve eski Petrol Bakanı İbrahim Bahrululum ile görüştü.

Davutoğlu ayrıca Irak'ın eski başbakanlarından Nuri el-Maliki, Adil Abdülmehdi, Haydar el-İbadi ve Mustafa el-Kazımi ile mevcut Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve Asayib Ehl el-Hak Lideri Kays el-Hazali ile bir araya geldi.

BAĞDAT'TA TARİHİ VE MANEVİ MEKANLARA ZİYARET

Siyasi temaslarının yanı sıra Bağdat'taki tarihi ve manevi merkezleri de ziyaret eden Davutoğlu; Abdülkadir Geylani, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Kazımeyn ve Cüneyd-i Bağdadi'nin makam ve külliyelerini ziyaret etti.

İmam-ı Azam Ebu Hanife ziyareti sırasında Irak Fıkıh Meclisi'nin baş alimi Şeyh Ahmed Hasan Taha ile de görüşen Davutoğlu, dini kurumların yöneticileri ve alimlerle temaslarda bulundu.

NECEF VE KÜFE'DE TEMASLAR

Bağdat'ın ardından Necef'e geçen Davutoğlu, Necef Valisi Yusuf Gennavi ile görüştü. Alameyn Enstitüsü'nü ziyaret ederek akademik ve düşünce çevreleriyle bir araya gelen Davutoğlu, Irak'ın geleceği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Irak ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. 

Davutoğlu, Necef'te İmam Ali'nin türbesini ziyaret etti ve Cevad el-Hoyi ile görüştü. Daha sonra Küfe'ye geçen Davutoğlu, Küfe Camii ile Müslim bin Akil, Hani bin Urve ve Muhtar es-Sekafi'nin makamlarını ziyaret etti.

KERBELA'DA DİNİ TEMASLAR

Kerbela'daki programında Hz. Hüseyin ve Hz. Abbas'ın makamlarını ziyaret eden Davutoğlu, Şeyh Abdülmehdi el-Kerbelai ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel gelişmeler, İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu meseleler ile bölge halkları arasındaki tarihi ve kültürel bağlar değerlendirildi.

"TÜRKİYE İLE IRAK'I ORTAK TARİH VE TOPLUMSAL BAĞLAR BİRBİRİNE BAĞLIYOR"

Irak ziyareti boyunca farklı siyasi, mezhebi ve toplumsal kesimlerle temas kuran Davutoğlu, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin yalnızca iki komşu ülke arasındaki diplomatik ilişkilerden ibaret olmadığını, iki ülkenin ortak tarih, kültür ve güçlü toplumsal bağlarla birbirine bağlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA
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