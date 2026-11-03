Ahmet Şık, Eskişehir\'deki kalp rahatsızlığı için başarılı by-pass olduğunu açıkladı

(İSTANBUL) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, " Eskişehir'de teşhisi konulan kalp rahatsızlığım başarılı bir by-pass ameliyatı ile noktalandı. İyileşme süreci devam ediyor ve anlaşılan bir süre daha devam edecek" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eskişehir'de teşhisi konulan kalp rahatsızlığının ardından başarılı bir by-pass ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de teşhisi konulan kalp rahatsızlığım başarılı bir by-pass ameliyatı ile noktalandı. İyileşme süreci devam ediyor ve anlaşılan bir süre daha devam edecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Taner Ulus ve ekibindeki tüm hekim arkadaşlar ile hastanenin güler yüzlü personeline, Florence Nightingale Hastanesi'nde cerrahi müdahaleyi yapan Profesör Ertan Sağbaş ile Uzman Doktor Afife Berkyürek, Doçent Doktor Cenk İndelen ve ekipte yer alan tüm hekim arkadaşlar ile hemşiresinden hastabakıcısına dek işlerini titizlikle yapan hastane personeline teşekkür ederim.

Bu talihsizlik her ne kadar fon soygununun ortaya çıktığı bir zamana denk gelmiş olsa da kim ve ne olduklarına bakmadan hırsızları soyguncuları ifşa etmeye, bu soygun düzeninin sahiplerinden hesap sorulacak gün gelene dek mücadele etmeye devam edeceğiz."