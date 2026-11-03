Ahmet Şık, Eskişehir'deki kalp rahatsızlığı için başarılı by-pass olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ahmet Şık, Eskişehir'deki kalp rahatsızlığı için başarılı by-pass olduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Şık, Eskişehir\'deki kalp rahatsızlığı için başarılı by-pass olduğunu açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eskişehir'de teşhis edilen kalp rahatsızlığı nedeniyle başarılı by-pass ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Şık, iyileşme sürecinin bir süre daha devam edeceğini belirterek hekimlere ve hastane personeline teşekkür etti.

(İSTANBUL) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, " Eskişehir'de teşhisi konulan kalp rahatsızlığım başarılı bir by-pass ameliyatı ile noktalandı. İyileşme süreci devam ediyor ve anlaşılan bir süre daha devam edecek" dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Eskişehir'de teşhisi konulan kalp rahatsızlığının ardından başarılı bir by-pass ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de teşhisi konulan kalp rahatsızlığım başarılı bir by-pass ameliyatı ile noktalandı. İyileşme süreci devam ediyor ve anlaşılan bir süre daha devam edecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Taner Ulus ve ekibindeki tüm hekim arkadaşlar ile hastanenin güler yüzlü personeline, Florence Nightingale Hastanesi'nde cerrahi müdahaleyi yapan Profesör Ertan Sağbaş ile Uzman Doktor Afife Berkyürek, Doçent Doktor Cenk İndelen ve ekipte yer alan tüm hekim arkadaşlar ile hemşiresinden hastabakıcısına dek işlerini titizlikle yapan hastane personeline teşekkür ederim.

Bu talihsizlik her ne kadar fon soygununun ortaya çıktığı bir zamana denk gelmiş olsa da kim ve ne olduklarına bakmadan hırsızları soyguncuları ifşa etmeye, bu soygun düzeninin sahiplerinden hesap sorulacak gün gelene dek mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliEskişehirPolitikaİstanbulHastaneSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Saksıya toprak alırken tarihi keşif Ekipler bölgeye koştu Saksıya toprak alırken tarihi keşif! Ekipler bölgeye koştu
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde
17:11
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
17:06
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
Kam davulu sahnesiyle tepki çeken Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
16:57
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında tahliye kararı
16:49
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi
16:37
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un ne için rüşvet aldığı ortaya çıktı
16:20
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu 100 kişi gözaltına alındı
34 ilde karapara aklama ve yasa dışı bahis operasyonu! 100 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 17:20:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Ahmet Şık, Eskişehir'deki kalp rahatsızlığı için başarılı by-pass olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android