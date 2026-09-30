Ahmet Şık, Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa'ya mal varlığı tedbiri konulduğunu iddia etti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına tedbir konulduğunu öne sürdü. Şık, iddiasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.
(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın mal varlığına tedbir konulduğunu iddia etti.
Şık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fon soygunuyla ilgili yürütülen soruşturmada AKP kurucularından, eski bakan ve halihazırda AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da mal varlığına tedbir konuldu." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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