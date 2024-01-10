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Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt, 'Yılın Kareleri' oylamasında en iyileri seçti - Son Dakika
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Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt, 'Yılın Kareleri' oylamasında en iyileri seçti

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği 'Efsane' filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında en iyileri seçti. Kural ve Bozkurt, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Kural, 'Haber' kategorisinde Mustafa Kamacı'nın 'Yalnızlığın resmi' karesini, 'Spor'da Ömer Sercan Karkuş'un 'Mete'nin nişanı' fotoğrafını, 'Çevre-Yaşam'da Burak Akbulut'un 'Boğanın öfkesi' fotoğrafını seçti. Kural'ın 'Deprem: Umut' kategorisinde tercihi Murat Şengül'ün 'Hoş geldin', 'Gazze: Kanıt'ta ise Mustafa Hassona'nın 'Kardeşe son dokunuş' karesi oldu. Cengiz Bozkurt ise 'Haber'de Mustafa Kamacı'nın 'Yalnızlığın resmi', 'Spor'da Sergei Gapon'un 'Sahada isyan', 'Çevre'de Tahsin Ceylan'ın 'Deniz anaları' fotoğraflarını oyladı. 'Deprem: Umut'ta Murat Şengül'ün 'Hoş geldin' karesinden yana tercihini kullanan Bozkurt, 'Gazze: Kanıt'ta Mohammad Fayq'ın çektiği 'Toplu mezar' fotoğrafını seçti. Bozkurt, 'Yalnızlığın resmi' fotoğrafını, Batı devletlerinin Ukrayna'ya yönelik tavrını özetlediği için oyladığını söyledi.

Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt, \'Yılın Kareleri\' oylamasında en iyileri seçti
10.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:35
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Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği "Efsane" filminin oyuncuları Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında en iyileri seçti.

Kural ve Bozkurt, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi" karesini oylayan Kural, "Spor"da Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" fotoğrafını, "Çevre-Yaşam"da Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi" fotoğrafını seçti.

Kural'ın " Deprem: Umut" kategorisinde tercihi Murat Şengül'ün "Hoş geldin", " Gazze: Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" karesi oldu.

"Spor"daki seçimini Mete Gazoz'u milli gurur olarak gördüğü için yaptığını belirten oyuncu, "Gazze: Kanıt"taki tercihini ise bir baba adayı olarak fotoğraftaki kişiyle empati kurmasından ötürü yaptığını ifade etti.

Cengiz Borkurt "Yalnızlığın resmi" fotoğrafını seçti

Cengiz Bozkurt ise "Haber"de Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Spor"da Sergei Gapon'un "Sahada isyan", "Çevre"de Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları" fotoğraflarını oyladı.

"Deprem: Umut"ta Murat Şengül'ün "Hoş geldin" karesinden yana tercihini kullanan Bozkurt, "Gazze: Kanıt"ta Mohammad Fayq'ın çektiği "Toplu mezar" fotoğrafını seçti.

Bozkurt, "Yalnızlığın resmi" fotoğrafını, Batı devletlerinin Ukrayna'ya yönelik tavrını özetlediği için oyladığını söyledi.

Kaynak: AA
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Cengiz Bozkurt, Selçuk Aydemir, Ahmet Kural, Bozkurt, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt, 'Yılın Kareleri' oylamasında en iyileri seçti - Son Dakika


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