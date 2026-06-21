Ahmet Muhip Dıranas, Sinop\'ta Anıldı

Sinop'un yetiştirdiği önemli değerlerden Türk edebiyatının usta şairi Ahmet Muhip Dıranas, vefatının 46. yıl dönümünde memleketi Sinop'ta anıldı.

"Fahriye Abla", "Serenad" ve "Olvido" gibi Türk şiirinin ölümsüz eserlerini edebiyat dünyasına kazandıran Dıranas için Çukurbağ Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma programında İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, şairin özgeçmişini okudu.

Vali Mustafa Özarslan, yaptığı konuşmada, Türk edebiyatının usta şairlerinden Ahmet Muhip Dıranas'ın ölümünün üzerinden 46 yıl geçtiğine işaret ederek, Dıranas'ın sadece bir şair değil, bir kültür insanı olduğunu söyledi.

Dıranas'ın Erfelek ilçesi Salıköy'de bulunan evinin onarımı ve restorasyonu sürecine de değinen Özarslan, söz konusu yapının bir edebiyat müzesine dönüştürülmesini hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl içinde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasını planladıklarını vurgulayan Özarslan, "İl Özel İdaresi tarafından 1 milyon liralık bütçe ayrılan bu restorasyon projesi, Dıranas'ın mirasının gelecek kuşaklara aktarılması için atılan en somut adım olarak dikkati çekiyor." dedi.

Kurum müdürleri, öğrenciler ve edebiyatseverlerin katıldığı programda, şairin kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şairin kabrine karanfiller bırakılmasının ardından lokma ikramı yapıldı.