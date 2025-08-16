Ahmet Salman'ın Doğal Afet Arşivi - Son Dakika
Ahmet Salman'ın Doğal Afet Arşivi

16.08.2025 11:21
73 yaşındaki Ahmet Salman, 26 yılda 40 binden fazla doğal afet haberi toplayarak arşiv oluşturdu.

İstanbul'da yaşayan Ahmet Salman, 1999 Marmara Depremi sonrası doğal afetlere ilişkin gazetelerde çıkan haberleri toplayarak 26 yılda 40 binden fazla kupür biriktirdi.

Öğretmenlik ve sigortacılık yaptıktan sonra emekli olan 73 yaşındaki Salman, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin ardından afete ilişkin gazetelerdeki haberleri toplamaya başladı.

Depremden sonra yaklaşık 6 ay boyunca günlük gazeteleri temin eden Salman, sonraki yıllarda Türkiye başta olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan doğal afetlere ilişkin gazete haberlerini de topladı ve 26 yılda 40 binden fazla haber kupürü elde etti.

Ahmet Salman, AA muhabirine, toplumsal hafızayı yansıtacak bir arşiv oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptığını, bu bilinçle gelecek kuşaklara faydalı olmak istediğini söyledi.

İyi bir gazete okuyucusu olduğunu ifade eden Salman, yangın, deprem ve sel felaketleri gibi gazete haberlerini toplamaya devam ettiğini vurguladı.

1999'daki depremin ardından 6 ay boyunca 30'a yakın günlük gazetedeki depreme ilişkin haberleri kesip biriktirmeye başladığını anlatan Salman, sadece o döneme ait 15 bin sayfalık arşiv oluşturduğunu kaydetti.

Arşivini ilgilenen bir üniversiteye bırakmak istediğini belirten Salman, "Bu çalışmalarım üniversite arşivlerinde muhafaza altına alınarak öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin ilgili çalışmalarında kaynak olarak kullanılabilirse benim için bir mutluluk olur." dedi.

Salman, çok yer kaplayan gazete haberlerinin dijital ortama aktarılması isteğini de dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin, 17 Ağustos 1999'daki Gölcük merkezli depremden daha büyük olduğunu hatırlatan Salman, "Elazığ var, İzmir depremi var. Her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışmalar sürdürüyorum. Şu anda 15 bin sayfa hazır. Çalışacağım bir kamyonet de gazete var." diye konuştu.

Orman yangını haberlerini de topluyor

Son dönemde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili haberleri arşivine katmak için günlük gazeteleri taramaya devam eden Salman, "Doğal afetlerden örneğin 3 sene önce Akdeniz Bölgesi'nde ağırlıklı olan orman yangınları, daha sonra kendi memleketim Kastamonu Bozkurt'taki sel baskınlarına yönelik çalışmaları da sürdürüyorum. Bu haftalarda yaşadığımız orman yangınlarıyla ilgili de yine çalışma yapıyorum. Günde en az 5-10 gazete alıyorum." dedi.

Salman, Sultanahmet, Eminönü ve Beyoğlu bölgesindeki bayilerden günlük gazeteleri temin ettiğini belirtti.

Dünyadaki iklim krizine de dikkati çeken Salman, bu konudaki çalışmalara gazete arşivlerinin önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

