Ahmetcan Kaplan, EURO 2024'te Türkiye-Avusturya maçında giydiği formayı Ortahisar Belediye Başkanı'na hediye etti - Son Dakika
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Ahmetcan Kaplan, EURO 2024'te Türkiye-Avusturya maçında giydiği formayı Ortahisar Belediye Başkanı'na hediye etti

Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, EURO 2024'te Türkiye-Avusturya maçında giydiği 13 numaralı formayı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya hediye etti. Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve Ajax takımında forma giyen Kaplan, babasıyla birlikte Başkan Kaya'yı ziyaret ederek formayı imzalayıp hediye etti. Başkan Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ahmetcan Kaplan'a başarılar diledi.

09.07.2024 14:33
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A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ahmetcan Kaplan, EURO 2024'de Türkiye- Avusturya maçında üzerinde olan 13 numaralı formayı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen milli futbolcu, Boztepe Mahallesi Muhtarı olan babası Yücel Kaplan'la Başkan Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaplan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol takımı formasını imzalayarak, Kaya'ya hediye etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyete işaret ederek, şunları kaydetti:

"Milli gururumuz, Trabzon'umuzun evladı, Ajax'ta başarılı bir sezon geçiren genç yeteneğimiz Ahmetcan Kaplan'a ve babası Boztepe Muhtarımız Yücel Kaplan'a ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmetcan, Avusturya maçında giydiği milli takım formasını imzalayıp bizlere hediye etti. Bu anlamlı jestinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Trabzon'umuzun gururu Ahmetcan'ımıza futbol hayatında gönülden başarılar diliyorum. Çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahmetcan Kaplan, EURO 2024'te Türkiye-Avusturya maçında giydiği formayı Ortahisar Belediye Başkanı'na hediye etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahmetcan Kaplan, EURO 2024'te Türkiye-Avusturya maçında giydiği formayı Ortahisar Belediye Başkanı'na hediye etti - Son Dakika
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