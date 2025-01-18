Ahtamar Efsanesi Müzikali 26 Ocak\'ta AKM\'de

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Maral Müzik ve Dans Topluluğu tarafından hazırlanan "Ahtamar Efsanesi" (Destiny of Tamar) müzikali, 26 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Ermenileri Patrikliğinin destek verdiği müzikale ilişkin Esayan Okulundan Yetişenler Derneği'nde basın toplantısı düzenlendi.

Luys Medya Genel Müdürü Harutyun Kuran, toplantıda yaptığı konuşmada, bu müzikalle birlikte Türkiye Ermeni Patrikliğinin uzun yıllar sonra bir sanat projesine destek verdiğini belirtti.

Projeyle Ermeni toplumu içindeki birden fazla sanat disiplininin bir araya geldiğini ifade eden Kuran, "26 Ocak'ta çok önemli bir müzikal eser olarak AKM'de sahnelenecek. AKM, şehrin en önemli sahnelerinden birisi. Bu sahneye çıkacak olmanın çok kıymetli olduğunu biliyoruz." dedi.

Kuran, projenin hayata geçirilmesinde kendilerine destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra AK Parti İstanbul milletvekilleri Serkan Bayram ve Sevan Sıvacıoğlu'na teşekkür etti.

"Müzikalde, edebiyat, müzik ve dans bir araya geliyor"

Beyoğlu Kiliseleri Din Görevlisi Üstrahip Harutyun Damatyan da müzikalin İstanbul Ermeni toplumu için orijinal ve tarihi bir proje olduğunu dile getirdi.

Damatyan, şunları ifade etti:

"Projenin başında önemli ve başarılı Ermeni müzisyen Majak Toşikyan var. Müzikalde, edebiyat, müzik ve dans bir araya geliyor. Düzenlediğimiz toplantıyla da 3 farklı disiplindeki sanatçılarımızı bir araya getirmiş oluyoruz. Majak Toşikyan'a, bu önemli müzikali Türkiye'ye kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Onun başarılarını hem Ermeni Patrikliği hem cemaatimiz hem de devlet erkanımız projeye olan desteklerini sunarak, takdirle karşıladıklarını göstermiş oluyorlar. Şair Hovhannes Tumanyan'ın yazdığı Ahtamar Efsanesi'ne yeni bir soluk kazandıran Bercuhi Berberyan'a ve Ahtamar Oda Korosu Yönetmeni Garbis Çapkan'a da ayrıca teşekkür ediyorum."

"Bercuhi Berberyan ile yeni bir aşk hikayesi yazdık"

Müzikalin konsept danışmanlığını üstlenen ve müziklerini yapan Majak Toşikyan, Ahtamar Efsanesi'nin "binlerce yıllık bir aşk hikayesi" olduğuna dikkat çekerek, klasik bir efsaneyi modern bir yorumla sahneye koymaya çalıştıklarını söyledi.

Toşikyan, efsanenin Romeo ve Juliet gibi klasik bir eser olduğunu belirterek, "Hovhannes Tumanyan'ın şiiri oldukça kısa bir eserdir. Ben de bu efsanenin başına bir bölüm ilave ettim. Bunun için de Bercuhi Berberyan ile birlikte yeni bir aşk hikayesi yazdık ve bunu bir müzikal haline getirdim. Büyük bir çalışma yürüttük. Müzikalin en büyük önemi, Türkiye içinde yaşayan Ermenilerin yaptığı ilk proje olmasıdır. Burada koromuz ve dans ekibimiz de bizi yalnız bırakmadılar. Kültür ve Turizm Bakanı'mız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Proje için 3 ay boyunca yoğun şekilde çalıştık"

Ahtamar Oda Orkestrası şefi Hagop Mamigonyan, müzikal için 15 kişilik bir ekip oluşturduklarını dile getirerek, "Bu projede olmamızın temel nedeni Majak Toşikyan'dır. Kendisiyle olan yakın hukukumuz ve müzikal birlikteliğimizden dolayı çok büyük bir onur duyuyorum. Müzikal, İstanbul Ermenilerinin ele ele vererek hazırladığı bir projedir. Proje için 3 ay boyunca yoğun şekilde çalıştık. Müzikalimiz edebiyatın, müziğin ve tiyatronun yer aldığı bir proje. Sanat, yüce bir kavramdır ve biz onu paylaşmayı becerebilirsek o yücelik sınırsız, sonsuz olur." dedi.

"Müzikal için 20 sahnelik görsel bir şölen hazırladık"

Maral Müzik ve Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Garbis Çapkan, 1992'den beri topluluğun başında olduğunu ve sürekli olarak yeni üretimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çapkan, müzikal için oldukça yoğun bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Haftanın 3 günü prova aldık ve 80 kişilik bir ekiple sahneye çıkacağız. Majak hocamızın bana anlattığı duyguyu dikkate alarak bir sanat ekibi oluşturduk. Müzikal için 20 sahnelik görsel bir şölen hazırladık ve her sahnede farklı bir duyguyu, heyecanı anlatmaya çalıştık. Proje için farklı gruplar ve disiplinler bir araya geldi. AKM'de ilk defa sahne alacağız ve bunun için de çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Solist Maral Ayvaz, Ermeni müziğini yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu amaç için konserler veriyorum. Konserlerimizde bu projenin sahibi olan Majak Toşikyan'ın da eserlerini seslendirmeye çalışıyorum. Böylesi anlamlı ve güzel bir projenin içinde yer aldığım için de çok onurluyum. Herkes canla başla çalıştı. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

"Bale, halk dansları gibi çeşitli disiplinlerden yararlandık ve bir harmoni oluşturduk"

Anadolu coğrafyasında bilinmeyen birçok efsane olduğuna işaret eden solist Katya Kaya da "Bunlardan birisi de çok değerli hikayesiyle Ahtamar Efsanesi'dir. Burada imkansız bir aşk hikayesine dansımla katkı sunarak Tamara karakterini canlandıracağım için çok heyecanlayım. Ermeni cemaatinin büyük sanatkarlarıyla aynı projede olduğum için de çok mutluyum. 26 Ocak'ta AKM'de herkese güzel bir şölen sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Solist Roy Merkezoğlu, Ahtamar Efsanesi'nin Anadolu'nun "kadim" efsanelerinden olduğunu dile getirerek, "Bu efsanede bir rol üstlenmek bizleri çok gururlandırıyor. Projeye yaklaşık 1,5 sene boyunca hazırlandık. Müzikal için bale, halk dansları gibi çeşitli disiplinlerden yararlandık ve bir harmoni oluşturduk. Bu heyecanımıza sanatseverlerin de ortak olmasını diliyor ve herkesi AKM sahnesine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Koreograf Sarem K. Şeşetyan da 35 yıldır Maral Müzik ve Dans Topluluğu'nda yer aldığını belirterek, "Biz burada güzel arkadaşlıklarla bir araya geldik. Bir cemaat hayıtı yaşıyoruz. Bu proje, yeni ve güzel hatıralar biriktirmek için fırsat oldu. Müzik bizim ham maddemiz. Burada müzik bizi yönlendirdi ve dansımız farklı bir anlam kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Ahtamar Efsanesi" hakkında

Besteci ve müzisyen Majak Toşikyan'ın, şair Hovhannes Tumanyan'ın 1891 yılında kaleme aldığı "Ahtamar" şiirinden esinlenerek konseptini ve müziklerini hazırladığı "Ahtamar Efsanesi" müzikli dans gösterisi, bu sene 45. kuruluş yılını kutlayan Maral Müzik ve Dans Topluluğu tarafından sahneleniyor.

Müzikal, Şubat 2024'te Kanada'nın Montreal şehrinde "Tamar'ın Alın Yazısı" adıyla sahnelendi.

"Ahtamar Efsanesi", 70 dansçı, 3 solist ve sahne arkası ekibiyle birlikte 125 kişilik kadrosuyla 26 Ocak'ta AKM'de seyircisiyle buluşacak.