AİÇÜ'de Mezuniyet ve Ödül Töreni - Son Dakika
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AİÇÜ'de Mezuniyet ve Ödül Töreni

AİÇÜ\'de Mezuniyet ve Ödül Töreni
28.05.2025 23:17
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AİÇÜ, 2024-2025 yılında 3.750 öğrenci mezun etti, ödül töreninde başarılar kutlandı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden (AİÇÜ), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 3 bin 750 öğrenci mezun oldu, bilim, sanat ve spor dallarında başarılı sporculara ödül verildi.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde, mezuniyet töreni ve İbrahim Çeçen Vakfı bilim, sanat ve spor ödülleri programı düzenlendi.

Program öncesinde üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler, kurulan stantlarda ülkelerine özgü yemekleri tanıttı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler konser verdi. Konserin ardından üniversite birincisi olan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Revşan Algör, konuşma yaptı.

Vali Mustafa Koç, buradaki konuşmasında, ülkenin, öğrencilerin dinamizmine, heyecanına ve üretkenliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin aydınlık yarınlarını gençlerin inşa edeceğini belirten Koç, şöyle dedi:

"Sizler, bilgiyle donatılmış, çağın gereklerine hazır bireylersiniz. Hayatınızın çok önemli bir dönüm noktasındasınız. Bugün, yıllar süren emeğinizin, çabanızın ve sabrınızın karşılığını alıyorsunuz. Her bitiş, yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Hayat yolculuğunuzda umutlarınızı gerçeğe dönüştüreceğiniz, zorluklarla büyüyüp fırsatlarla ilerleyeceğiniz yepyeni bir sayfa açılıyor. Sizlerden ricam, hayallerinizden asla vazgeçmeyin."

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin de üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda başarılı olduğunu dile getirerek, "Sizler artık sadece birer meslek sahibi değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceğini şekillendirecek mimarları, aynı zamanda üniversitemizin gönüllü tanıtım elçilerisiniz. Başarı yalnızca bilgiye ulaşmak değil, aynı zamanda sorumluluk almaktır. Adaletli, çalışkan ve vicdanlı olun. Aldığınız eğitimi toplumun refahı ve insanlığın iyiliği için kullanmaktan çekinmeyin." ifadesini kullandı.

İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer de Vakfın 21. yılında olduğunu belirterek, "Bugüne kadar Türkiye'nin farklı yerlerinde birçok proje hayata geçirdik. Kuruluş amacımız eğitim ama kültür, sanat, spor ve sağlık konusunda da projeler yapıyoruz. Bu zamana kadar karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayısı 18 bini geçti." diye konuştu.

Programda dereceye giren öğrenci ve sporculara Vakıf tarafından altın ve teşekkür belgesi verildi.

Bedensel engelli yüzme takımı sporcuları ödüllerini almak için sahneye "Vicdanın varsa sessiz kalamazsın, özgür Filistin" yazılı pankartla çıktı. Öğrencilerin, ödüllerinin bir kısmını Filistin'e bağışlayacağı belirtildi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İbrahim Çeçen, Mustafa Koç, Filistin, Güncel, Rektör, Eğitim, Kültür, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

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