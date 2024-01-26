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AİHM'de görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Ayşe Işıl Karakaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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AİHM'de görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Ayşe Işıl Karakaş son yolculuğuna uğurlandı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi temsil eden ve akademisyenlik de yapan Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, İstanbul'da vefat etti. Karakaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi ve ardından Hasdal Mezarlığı'nda defnedildi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Karakaş'ın kaybının büyük bir değer kaybı olduğunu belirterek başsağlığı diledi.

AİHM\'de görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Ayşe Işıl Karakaş son yolculuğuna uğurlandı
26.01.2024 - 15:11,
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Burak KESKİNCİ/İSTANBUL AİHM'de görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Prof. Dr.Ayşe Işıl Karakaş, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2008-2019 yılları arasında Türkiye'yi yargıç olarak temsil eden ve bir süre akademisyenlik de yapan Ayşe Işıl Karakaş, geçtiğimiz çarşamba günü 66 yaşında hayatını kaybetti. Karakaş için, Teşvikiye Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende Karakaş'ın ailesi taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Karakaş'ın naaşı defnedilmek üzere Hasdal Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine katılan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bizim medarı iftiharımız, mektebimizden 113.dönem mezunu bir kardeşimdir benim. Hukuk hizmeti Türkiye açısından ve AİHM açısından çok önemliydi. Bir değeri kaybettiğimizi düşünüyoruz, mekanı cennet olsun. Biz Galatasaraylılar olarak bu acıyı hep beraber paylaşıyoruz." dedi.

Kaynak: DHA
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