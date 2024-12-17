AİHM'den Rusya'ya Tazminat Kararı - Son Dakika
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AİHM'den Rusya'ya Tazminat Kararı

AİHM, Rusya'nın Gürcistan ile çatışmalarda mülkiyet haklarını ihlal ettiğine karar vererek tazminat ödemesine hükmetti.

17.12.2024 14:48
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2008 yılında Rusya ile Gürcistan arasındaki Güney Osetya Savaşı'nda özel mülkiyetlerini terk etmek zorunda kalan ve evlerine dönemeyen kişilerin açtığı davada Rusya'yı "mülkiyetin korunması" ve "özel ve aile hayatına saygı" haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat ödemeye mahkum etti.

AİHM, bir dönem Gürcistan'ın Abhazya bölgesinde yaşayan ve Rusya ile çatışmaların yaşanmasının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan 2 Rus ve 4 Gürcü vatandaşının haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 2004-2006 yıllarında açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

AİHM, Rusya'nın hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen dönemde Abhazya bölgesinin fiili kontrolünü elinde bulundurduğunu hatırlattı ve davacıların Abhazya'da evlerinin olduğunun da sundukları belgelerle doğrulandığını bildirdi.

Mahkeme kararında, davacıların bu evlere erişim haklarının güvence altına alınması için Gürcistan ve Rusya'da "etkili yerel hukuk yollarına" sahip olmadıkları belirtildi.

Rusya'nın bölge üzerindeki kontrolü ve Gürcistan vatandaşlarının mülkiyet haklarını güvence altına alma hususundaki çabalarının eksikliği nedeniyle mahkeme, bu konudaki hak ihlallerinden Rusya'yı "tek başına sorumlu" buldu.

Rusya'nın "mülkiyetin korunması" ve "özel ve aile hayatına saygı" haklarını ihlal ettiğine hükmeden mahkeme, Rusya'nın verdiği maddi ve manevi zarardan dolayı bir davacıya 25 bin, diğerlerine ise 35 biner avro tazminat ödemesine karar verdi.

Mahkeme, iddia edilen hak ihlallerinin Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olmaktan çıktığı 16 Eylül 2022'den önce gerçekleşmiş olması nedeniyle davayı görmeye karar vermişti.

Abhazya ve Güney Osetya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımış, Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası İsviçre taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Kaynak: AA

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