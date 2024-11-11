Aile Destek Programı'na 3,7 Milyar Lira Ödeme - Son Dakika
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Aile Destek Programı'na 3,7 Milyar Lira Ödeme

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 3,7 milyar lira ödendi.

11.11.2024 15:03
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını ve ihtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirterek, Türkiye Aile Destek Programı'nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğunu ve program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını vurguladı. Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE ULAŞIYORUZ'

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını belirten Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aile Destek Programı'na 3,7 Milyar Lira Ödeme - Son Dakika

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