Aile İçi Tartışmada Cinayet: Polis Memuru Tutuklandı
Aile İçi Tartışmada Cinayet: Polis Memuru Tutuklandı

22.03.2026 16:20
Isparta'da tartışma sonrası polis memuru Deniz Altınkaya vurularak öldü, kardeşi tutuklandı.

ISPARTA'da aile arasında çıkan tartışmada tabancayla vurulan Deniz Altınkaya toprağa verildi. Altınkaya'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan kendisi gibi polis memuru olan kardeşi Ömer Altınkaya ise tutuklandı. Aynı olayda yaralanan kardeşlerin babası Mustafa Altınkaya, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Olay, 20 Mart günü saat 02.30 sıralarında Vatan Mahallesi 4445 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da görevli polis memuru Ömer Altınkaya ile Denizli'de görevli polis memuru kardeşi Deniz Altınkaya, bayram ziyareti için memleketleri Isparta'ya geldi. Cuma sabahı erken saatlerde kardeşler arasında evde tartışma çıktı. Bir süre sonra iki kardeş ile babaları Mustafa Altınkaya evden çıkıp, araçlarıyla dolaştı. Araçta da devam eden tartışma sırasında iddiaya göre Deniz Altınkaya beylik tabancasını başına dayayıp bağırmaya başladı. Bunun üzerine baba Mustafa Altınkaya da kendi tabancasını çıkardı. Baba-oğul birbirlerinin elindeki tabancaları almaya çalışırken yaşanan arbedede silahlardan biri ateş aldı.

BABA- OĞUL VURULDU

Bir kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla Mustafa Altınkaya ile oğlu Deniz Altınkaya, boyunlarından vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba-oğul ile üzerinde kan lekesi bulunan ve şok geçirdiği anlaşılan Ömer Altınkaya, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Deniz Altınkaya, kurtarılamadı.

BAYRAM ZİYARETİNE GELMİŞLER

Ömer Altınkaya polisteki ifadesinde; bayram izni için kardeşinin Denizli'den, kendisinin Antalya'dan memlekete geldiklerini, akşam saatlerinde aile arasında çıkan tartışma sonrası kardeşi, babası ve annesiyle birlikte araca bindiklerini, tartışmanın araçta da devam ettiğini, bir süre sonra geri döndüklerinde annelerinin araçtan çıkıp eve gittiğini, kardeşi Deniz'in beylik tabancasını kafasına dayayıp bağırmaya başladığını, sonrasında babasının da beylik tabancasını çıkarıp araçtan indiklerini, silahı birbirlerinden alabilmek için yaşanan arbedede tabancalardan birinin ateş aldığını, babası ile kardeşinin boynundan yaralandığını öne sürdü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda hayatını kaybeden polis memuru Deniz Altınkaya için bugün cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti Halıkent Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Deniz Altınkaya'nın mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede hastanede tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen baba Mustafa Altınkaya da yer aldı. Ayakta durmakta güçlük çeken Altınkaya, yakınlarının yardımıyla yürüyebildi. Kılınan namazı sonrası Deniz Altınkaya'nın cenazesi, Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARDEŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ömer Altınkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer Altınkaya, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Haber- kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Isparta, Cinayet, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 16:53:23. #7.13#
Advertisement
