Aile İçinde Cinayet: Baba Oğlunu Vurdu, Eşini Yaraladı - Son Dakika
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Aile İçinde Cinayet: Baba Oğlunu Vurdu, Eşini Yaraladı

Alanya'da Hüseyin Ünal, tartıştığı oğlu Hasan'ı öldürüp eşini ağır yaraladı. Olay soruşturuluyor.

04.10.2024 13:29
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Hüseyin Ünal (74), tartıştığı oğlu Hasan Ünal'ı (43) öldürüp, eşi Saniye Ünal'ı (64) ağır yaraladı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ünal ile oğlu Hasan Ünal, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Hüseyin Ünal, tabancayla oğlu Hasan Ünal'a, daha sonra kendi eşi Saniye Ünal'a ateş etti. Silah sesini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Hasan Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Saniye Ünal ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Hüseyin Ünal'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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