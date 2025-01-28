Katlettiği ailesiyle yan yana toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Katlettiği ailesiyle yan yana toprağa verildi

Katlettiği ailesiyle yan yana toprağa verildi

Konya'da Ali Tunç, babası, annesi ve kardeşini pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Aile üyeleri olaydan iki gün önce birlikte piknik yapmıştı. Olay sonucunda dört kişi yan yana defnedildi.

28.01.2025 15:19  Güncelleme: 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da babası Nurettin (50), annesi Canfeda (51) ve kardeşi Hasan Can (17) ile onları pompalı tüfekle öldürüp intihar eden Ali Tunç (28), yan yana toprağa verildi. Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce de piknik yaptıkları öğrenildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Binada oturanlar, gürültü ve silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, eve girdiklerinde Nurettin Tunç ile annesi Canfeda ve çocukları Ali ile Hasan Can Tunç'u pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde buldu. Olayda kullanılan pompalı tüfeğin Ali Tunç'un yanında olduğu görüldü. Polis, Ali Tunç'un, babası, annesi ve kardeşini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada Ali Tunç'un daha önceden herhangi bir suç kaydının olmadığını tespit edildi.

OLAYDAN ÖNCEKİ GÜN PİKNİĞE GİTMİŞLER

Aile bireylerinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yazır Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi, yan yana toprağa verildi.

Ali Tunç ile aile üyeleri arasında bilinen bir sorun bulunmadığı, olaydan 2 gün önce birlikte piknik yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

Politika, Ali Tunç, 3-sayfa, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katlettiği ailesiyle yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:20:06. #1.13#
SON DAKİKA: Katlettiği ailesiyle yan yana toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.