Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu: Sahada icraat olmadan başarı anlamsız - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu: Sahada icraat olmadan başarı anlamsız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu: Sahada icraat olmadan başarı anlamsız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırşehir'de yaptığı ziyaretlerde sahada icraatın önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahada çalışma prensibini benimsediklerini belirtti. Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanının örnek liderlik ve çalışma azmiyle ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

22.03.2024 18:56
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Sahada uygulanabilirlik, sahada icraat kısmı olmadığı müddetçe, masada ya da kağıt üzerinde başarılı olmanın hiç bir anlamı yoktur. Onun için 2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız hep daha ileri, tam gaz ileri gitti, devam etti. " dedi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, Kırşehir Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu ve İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada bir konuşma yapan Tarıkdaroğlu, seçim çalışmalarında saha ekibine büyük işler düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Masada değil, sahada çalışmak" sözünü kendilerine şiar edindiklerini dikkati çeken Tarıkdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sahada uygulanabilirlik, sahada icraat kısmı olmadığı müddetçe, masada ya da kağıt üzerinde başarılı olmanın hiç bir anlamı yoktur. Onun için 2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız hep daha ileri, tam gaz ileri gitti, devam etti. Teşkilat da bu anlamda onu örnek ve model aldığı için İnşallah daha ileri noktalara hep beraber el birliğiyle. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u ilk yönettiği o ekibe bakın sonrasında Türkiye'yi yönetti. Çünkü o birliktelik o samimiyet. Cumhurbaşkanımız gece uyumuyor, 2-3 saat uyuyor ama yetiyor, yıllardır böyle. Onun için onun o aşkı, direnci hepimize de örnek olur, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteririz."

Tarıkdaroğlu, daha sonra AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve teşkilat mensuplarıyla Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Kırşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu: Sahada icraat olmadan başarı anlamsız - Son Dakika

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