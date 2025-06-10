Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'da üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'da üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan\'da üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması
10.06.2025 18:09
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da siyaset yaparken sözde Ermeni soykırımına yönelik belgeyi imzalamadığı için partisinden ihraç edildiğini belirterek, "Böyle bir iftiranın milletimin sırtına yüklenmesini kabul edemezdim." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da siyaset yaparken sözde Ermeni soykırımına yönelik belgeyi imzalamadığı için partisinden ihraç edildiğini belirterek, "Böyle bir iftiranın milletimin sırtına yüklenmesini kabul edemezdim." dedi.

Bakan Göktaş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Hazar Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Göktaş, öğrencilere "Kimlik, Aidiyet ve İdealler: Çok Kültürlü Bir Dünyada Değerlerinle Yol Almak" konulu sunum yaptı.

Belçika'da Müslüman Türk bir ailede doğduğunu, farklı din ve kültürden öğrencilerle bir arada eğitim gördüğünü bildiren Göktaş, farklılıklar içinde kendi kimliğine bağlı kalarak hedeflerine yürümeyi öğrendiğini belirtti.

Göktaş, okul yıllarında çalıştığını, farklı sosyal sınıflardan insanları tanıdığını, toplumsal sorunlara farkındalık geliştirdiğini, siyasete de bu dönemde ilgi duymaya başladığını kaydetti.

Üniversite yıllarında Belçika'da ilk Türk öğrenci derneğini kurduklarını hatırlatan Göktaş, bireysel hedefler dışında toplumsal fayda için çalışmanın öneminden bahsetti.

Göktaş, meslek seçiminde yaşadığı engellerin kendisini başka alana yönelttiğini söyleyerek, ümitsizliğe kapılmadan yeni yollar üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Belçika vatandaşı olarak içinde bulundukları topluma değer katmak için çaba gösterdiklerini belirten Göktaş, "Ana vatanla bağımız en güçlü aidiyetlerimizden biri." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, Avrupa'nın ilk başörtülü ve Belçika'nın en genç vekili olduğunu hatırlatarak, "Baskılara rağmen yılmadım, yola devam ettim. Engellere aldırmadan hedefe yürümek, önyargılarla mücadele etme azmi başarıya giden yolun anahtarıdır." diye konuştu.

Belçika'da vekillik döneminde her türlü ayrımcılıkla mücadele ettiğini hatırlatan Göktaş, "Müslüman Türk kimliğime yönelik ayrımcı tutumlar Ermeni meselesinde baskıya dönüştü. Sözde Ermeni soykırımına yönelik belgeyi imzalamayı reddettim. Böyle bir iftiranın milletimin sırtına yüklenmesini kabul edemezdim. İmzalamadım ve partiden ihraç edildim." dedi.

Göktaş, ailesinin ve Belçika Türk toplumunun kendisine her zaman destek olduğunu söyleyerek, "İnancıma, kimliğime, beni ben yapan değerlere sıkı sıkıya bağlandım. Kim olduğumu hiç unutmadan, değerlerimden taviz vermedim, pergelin bir ucunu değerlerime sabitledim. Gücümü ailemde ve kimliğimde buldum. Ailemin benim üzerinde büyük hakkı var. Mücadele etmek sizi güçlü kılar. Zorluklar bana değer kattı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle önce Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi, sonra ise bakan olarak görev yaptığını hatırlatan Göktaş, öğrencilere, "Nerede olursanız olun kimliğinizi, ailenizi unutmayın. Köklerimize, ailemize, kimliğimize sahip çıkarak modernleşelim. Nereden geldiğimizi unutmayalım. Ailemize her daim sahip çıkalım. Aile olmadan gelecek nesiller olmaz. Geçmişinizi unutmayın, geleceğinize sahip çıkın. Her türlü zorluğa karşı yolunuza devam edin." tavsiyesinde bulundu.

Göktaş, sosyal medyanın empoze ettiği bireyselleşmenin aile kurumuna olumsuz etkilerinden bahsederek, "Aşırı bireyselleşmiş, bencilleşmiş, yalnızlaşmış insanlardan ne aile ne de millet olur. Bugün ailemize, milletimize, inanç köklerimize sarılmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'da üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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