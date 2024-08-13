Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dijital Bağımlılıkla Mücadeleye Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dijital Bağımlılıkla Mücadeleye Vurgu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dijital Bağımlılıkla Mücadeleye Vurgu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de yaşanan saldırıya ilişkin dijital bağımlılıkla mücadeleye vurgu yaparak, Aile Eylem Planı'nda bu konuya önem verdiklerini belirtti. Göktaş, Aydın programı kapsamında Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret etti ve kadınları destekleyen projeler hakkında bilgi verdi.

13.08.2024 11:11
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin, "Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız." dedi.

Göktaş, Aydın programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Göktaş, kentte Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edeceğini, çocuk kuruluş müdürleri toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.

Bakanlık olarak, "kimseyi geride bırakmayan" bir anlayışla sosyal hizmet politikalarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Göktaş, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" hedefiyle aileyi merkeze alan çalışmaları tek tek hayata geçirdiklerini belirtti.

Göktaş, istihdam başta olmak üzere her alanda kadını destekleyen projeler yürüterek, sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda kadınlara destek olduklarını dile getirerek, çocuklara ve gençlere güzel bir ülke bırakmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Aydın'da 8 sosyal hizmet merkeziyle vatandaşlara destek olduklarını söyleyen Göktaş, aile destek programı kapsamında 2017 yılından bugüne kadar kentte 90 bin haneye ulaştıklarını anlattı.

Göktaş, gençleri aile olmaya, yuva kurmaya hazırladıkları aile eğitim programından da 2013 yılından bu yana 25 bin kişinin faydalandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aydın'da bulunan 12 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarına destek oluyoruz. Finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerleri ile 2018'den bu yana 820 kadına destek olduk. Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdiğimiz Aydın'daki 22 çocuk evinde, 0-18 yaş arası 119 çocuğumuza devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün sosyal ve ekonomik destek programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 1802 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz. Şehrimizde bulunan 18 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız aracılığıyla sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyoruz. Aydın'da, 2 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 41 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Ayrıca 5 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 313 büyüğümüze hizmet sunuyoruz. Aydın'da evde bakım yardımından bugün 7 bin 812 vatandaşımız faydalanıyor."

Göktaş, Efeler, Buharkent, Köşk, Sultanhisar ve Çine'de devam eden yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralanmasına değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Dün Eskişehir'de bir genç oynadığı savaş oyunlarının etkisiyle kesici aletle sokakta vatandaşlarımıza saldırıda bulundu ve maalesef 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebep oldu. Ben öncelikle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz hem yaralı vatandaşlarımıza hem de ailelerine gereken psikososyal desteği sağlamaktadır. Tüm tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Aslında yaşadığımız bu olay dijital ve oyun bağımlılığının çocuklarımızın, gençlerimizin sağlığını olumsuz etkilediğinin somut bir göstergesidir. Daha önce de oyunların olumsuz etkilerinin neden olduğu vakalarla karşı karşıya kaldık. Bugün oyun bağımlılığı ciddi bir sorun. Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız."

Ziyarette AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de yer aldı.

Kaynak: AA

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