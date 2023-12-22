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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın girişimcilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın girişimcilerle bir araya geldi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımı ve iş gücü piyasasının değişen dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın girişimcilerle bir araya geldi Açıklaması
22.12.2023 - 14:14,
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Kooperatifler yoluyla kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağladıklarını dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu çerçevede bin 8 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile de 11 ilde kadınların ihtiyaçlarına göre eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttük" dedi.

Elazığ'da ziyaretlerini sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hayme Ana Üreten Kadınlar Çarşısı'nı ziyaret etti. Burada kadınlarla bir araya gelen Göktaş, sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Kadın girişimcilerin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bakan Göktaş, ziyaret ettiği her ilde kadın girişimcilerle bir araya geldiğini ifade etti.

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile kadınlara ürün geliştirme ve gıda güvenliği konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verdiklerini belirten Göktaş, "Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımı ve işgücü piyasasının değişen dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız .Kooperatifler yoluyla kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağladık. Bu kapsamda 1008 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile de 11 ilde kadınların ihtiyaçlarına göre eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttük. Kadınların, Türkiye'nin her yerinde iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz. Kadının Güçlenmesi 2. Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımı ve işgücü piyasasının değişen dinamikleri doğrultusunda ekonomik hayatta daha fazla söz sahibi olmalarını sağlayacağız. Mühendislik, bilişim teknolojileri ve imalat gibi katma değeri yüksek olan alanlarda kadın istihdamını güçlendireceğiz. Kadın girişimcilerin çalışma yaşamında aktif olmaları toplumdaki konumlarını güçlendirir, toplumların gelişmişlik düzeyini etkiler ve gelir dağılımındaki adaletsizliği önlemeye katkı sağlar" diye konuştu.

Bakan Göktaş, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada partililer ile bir araya geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: AA
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