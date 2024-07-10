Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye ve Afrika arasındaki duygusal bağın güçlendiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye ve Afrika arasındaki duygusal bağın güçlendiğini söyledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ve Afrika arasındaki duygusal bağ her geçen gün daha da kuvvetleniyor.

10.07.2024 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ve Afrika arasındaki duygusal bağ her geçen gün daha da kuvvetleniyor." dedi.

Göktaş, Senegal'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Nur Sağman'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Göktaş, ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi.

Büyükelçilikteki buluşmada konuşan Bakan Göktaş, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı. Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin güçlü bir geçmişe, kadim bağlara dayandığını belirten Göktaş, bu bağların temelinde kardeşlik ve samimiyetin yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin her zaman Afrika, Senegal ile dostane ilişkilerinin olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Bu dostluk 2005 yılında Cumhurbaşkanı'mız tarafından başlatılan Afrika Açılım Politikasıyla her geçen gün daha da güçlenen bir noktaya ulaştı. Pek çok projeyi başarılı bir şekilde tamamladığımız Afrika Açılım Politikası, 2013 itibarıyla yerini Afrika Ortaklık Politikasına bıraktı. Bu ortaklıkla Afrika kıtasının sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı, ikili ilişkilerimizi karşılıklı yarar çerçevesinde geliştirmeyi amaçladık." ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberliğimizin daim olması en büyük temennimiz"

Kendinin de eş başkanlığını yaptığı Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu'nun iki ülkenin geleceği açısından çok önemli adımların atılmasına vesile olduğunu belirten Göktaş, Senegal'in bölge ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgenin gücü ve potansiyeli sebebiyle Senegal ile ilişkileri her zaman önemsediğini bildiren Göktaş, "Senegal ile yapılacak her türlü girişimin sonuna kadar destekçisi olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Türkiye ve Afrika arasındaki duygusal bağın her geçen gün kuvvetlendiğini vurgulayan Göktaş, yurt dışında Türkiye'yi temsil eden kurumların da başarılarına dikkati çekti.

Yurt dışı ziyaretlerinde vatandaş buluşmalarını çok önemsediğini dile getiren Göktaş, "Sizler Senegal'de ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor, dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sağlıyorsunuz. Senegal'de yaşayan Türk vatandaşları olarak sizler, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam bir zemin üzerinde tesis edilmesinde büyük rol oynuyorsunuz. Birlik ve beraberliğimizin daim olması en büyük temennimiz." dedi.

Bakan Göktaş daha sonra vatandaşların taleplerini dinledi, onlarla sohbet etti.

Öte yandan Göktaş, Senegal Türkiye Maarif Vakfı ile TİKA Dakar Ofisi'ni de ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye, Senegal, Afrika, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye ve Afrika arasındaki duygusal bağın güçlendiğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
19:37 Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40’ar yıla kadar hapis talebi Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi
17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
21:18 Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:23 İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 23:06:16. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye ve Afrika arasındaki duygusal bağın güçlendiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement