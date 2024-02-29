Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: İstanbul 5 yıl boşa geçirdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 5 yıl gibi bir zamanı boşa geçirdiğini belirterek "İnşallah 1 Nisan itibarıyla İstanbul eser ve hizmet siyasetine yeniden kavuşacak." dedi.

Bakan Göktaş, Ümraniye Site Mahallesi'nde bulunan Kutlu Sokak Bölge Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, büyükşehirlerde parkların büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ümraniye'de 87 park ve 3 millet bahçesi açıldığını aktaran Göktaş, "31 Mart akşamında Ümraniyeliler ve İstanbullular eser ve hizmet siyasetine yeniden destek verecek. Çünkü kıymetli başkanlarımızın çok güzel hizmetleri var. Biliyorsunuz, İstanbul Büyükşehrimiz 5 yıl gibi bir zamanı boşa geçirdi. İnşallah 1 Nisan itibarıyla İstanbul eser ve hizmet siyasetine yeniden kavuşacak. İstanbul muradına kavuşacak. Gerek ulaşım gerek kentsel dönüşüm gerek parklar ve İstanbul'u güzelleştiren bütün imkanlarımızla inşallah İstanbullularımıza güzel hizmetler sunmaya devam edecekler. Çünkü herkes bilir, eser ve hizmet siyaseti, gerçek belediyecilik AK Parti'dedir." diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın 271 projesini okuyup gözlemlediğini dile getiren Göktaş, gelecek 5 yıldaki projeler için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Göktaş, "Ben inanıyorum ki inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Murat Kurum ile İstanbul'un 5 yıllık fetret devrini bitireceğiz. Ümraniye de eser ve hizmet siyasetine İsmet Yıldırım Başkan'ımızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ise ilçede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin sayısının 125 bin, toplam nüfusun ise 750 bin olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle boş buldukları yerlere park yaptıklarına dikkati çeken Yıldırım, "6 tane çok değerli okul yaptık. Bunları hayır sahipleriyle yaptık. Hayır sahipleriyle birlikte 17 tane mahalle mescitleri ve camiler yaptık. Bir cemevini bitirmek üzereyiz, yine hayır sahibi vasıtasıyla. Yani sadece belediye imkanlarıyla, belediye bütçemizle bu kadar büyük 271 eser yapılamaz. Onun için iş bilenin, kılıç kuşananın. Biz AK Parti belediyeciliğinde işimiz eser yapmak, vatandaşın arasında gönlünü almak, vatandaşın hizmetine koşmak." değerlendirmesini yaptı.

Açılışa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, İlçe Kaymakamı Abdulaziz Aydın, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ile bazı vatandaşlar katıldı.

"Çok güçlü ve çok iyi işleyen bir sağlık sistemine sahibiz"

Bakan Göktaş, Site Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına da katıldı.

Burada konuşma yapan Göktaş, aile sağlığı merkezlerinin AK Parti Hükümetleri döneminde Türkiye'nin sağlıkta nereden nereye geldiğinin güzel bir örneği olduğu söyledi.

Bakanlık olarak da hizmetlerinin odağına aileyi yerleştirdiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Ülke olarak çok güçlü ve çok iyi işleyen bir sağlık sistemine sahibiz. Özellikle pandemide sağlık sistemimizin gücünü de gördük. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kolay erişimine yönelik de adımlar güçlü bir şekilde atıldı. Ne demişlerdi? 'Yok, bu şehir hastaneleri buraya fazla, hiç gerek yok, ne gerek var?' Ama gördük ki her birimizin buna ihtiyacı var. Vizyon budur. Yurt dışında yıllarca görev yapmış bir kardeşiniz olarak şunu net olarak ifade edebilirim ki sağlık konusunda, sosyal hizmet konusunda, Türkiye pek çok konuda bir devrim yaşadı."

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kıbrıs gazileri, sağlık çalışanları ve bazı vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.