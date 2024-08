Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mardin\'de Çocuk Evi Sitesi İnşa Edecek

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Mardin'de korumamız altında olan çocuklarımız için bir çocuk evi sitesi yapmak üzere planlamalarımızı başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde çocuklarımızın aile sıcaklığında büyüyecekleri yeni bir yaşam alanını Mardin'e kazandıracağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Göktaş, Valiliği ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Göktaş, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Mardin'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yürüttükleri çalışmaları istişare etmek ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret etmek için Mardin'de bulunduklarını kaydeden Göktaş, Mardin için güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını belirtti.

Binlerce yıl bu topraklarda dostça ve kardeşçe yaşamış, yüreği sevgi dolu Mardinlilere, sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Göktaş, "Geride bırakılan 23 yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi her alanda güçlü ve öncü kılmak için durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesi doğrultusunda vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki; 'önce insan' diyerek ortaya koyduğumuz nice değerli hizmetle vatandaşımızın gönlüne girmiş, yüzünde tebessüm olmuşuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, daha yapacak çok işleri, gidecek daha çok yolları olduğunu anlatarak, aynı istek ve azimle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkenin güzel insanlarına hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Bu amaçla, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çocuklara güçlü bir Türkiye bırakacaklarını aktaran Göktaş, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak ortaya koyacağımız hizmetlerin, öncelikle toplumsal huzur ve refaha katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda başta istihdam olmak üzere sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda kadınların daha da güçlenmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek, mutlu yarınlar bırakmak için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Şehirlerimizde bulunan sosyal hizmet merkezlerimizle kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve engellilere hizmet ediyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde olduğu gibi Mardin'de de vatandaşımızın ihtiyacına cevap verecek pek çok projeye imza attık, pek çok hizmeti hayata geçirdik. Şu an, şehrimizde bulunan 5 Sosyal Hizmet Merkezimizle Mardinli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Aile Sosyal Destek Programımızla ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyor, yanında oluyoruz. Program ile 2017'den bu yana 150 bin hanemize ulaştık. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız Aile Eğitim Programımızdan ise 2013 yılından bu yana 30 bin kişi faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan 12 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile 2018'den bu yana 539 kadına destek olduk."

Mardin'de, 6 çocuk evinde, 1 çocuk evleri sitesinde ve ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde toplam 115 çocuğa güven içinde bakım hizmeti sunduklarını bildiren Göktaş, Sosyal Ekonomik Destek Programı ile ailesinin yanında destek sağladıkları çocuk sayısının 2 bin 560 olduğunu söyledi.

Hizmet kapsamında 2012 yılından itibaren 308 milyon lira tahsis ettiklerini anlatan Göktaş, şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattıkları 11 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının bulunduğunu belirtti.

Göktaş, 2024 yılı başından beri sosyal yardımlarla 99 bin haneye ulaştıklarını anlatarak, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımlarının da kendileri için önemli olduğunu, bu nedenle engelli ve yaşlılar için özel politikalar ve önemli projeler yürüttüklerini vurguladı.

Şu an Mardin'de, 1 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 35 engelli vatandaşa hizmet verdiklerini kaydeden Göktaş, engelli vatandaşların bakımlarının evde yapılmasına özellikle büyük önem gösterdiklerine işaret etti.

Bu doğrultuda evde bakım yardımından bugüne kadar Mardin'de yaklaşık 12 bin vatandaşın yararlandığını dile getiren Göktaş, bu kapsamda 2006 yılından bu yana 2,7 milyar lira ödenek ayırdıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlık olarak bizler, çalışma alanımız olan engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimize her konuda destek vermeye devam edeceğiz. Bugünkü programımız vesilesiyle de başlatacağımız yeni bir çalışmayı da Mardinlilerle paylaşmak isterim. Mardin'de korumamız altında olan çocuklarımız için bir çocuk evi sitesi yapmak üzere planlamalarımızı başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde çocuklarımızın aile sıcaklığında büyüyecekleri yeni bir yaşam alanını Mardin'e kazandıracağız. Her bir vatandaşımızın huzur ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mardin, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini büyük bir içtenlikle ağırlayan kadim şehirlerimizden birisi. Bizler de Mardin'in güzelliklerine sahip çıkmak, değerine değer katmak için kıymetli valimizle, milletvekillerimizle elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızla Mardin'e hizmet etmeyi, geleceğine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Şehrimizin her alanda gelişebilmesi için daha nice güzel projelere imza atacağız. Bunu kıymetli Mardinlilerle el ele vererek, gönül birliğiyle yapacağız."

Bakan Göktaş'a ziyaretinde, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da eşlik etti.

Daha sonra Göktaş, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.