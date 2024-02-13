Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mısır\'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mısır'ın başkenti Kahire'de Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ederek, Türkçe dersi alan kursiyerlerle görüştü.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında Mısır'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahire Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

Kahire YEE kadrosu tarafından çiçeklerle karşılanan Göktaş, Enstitüyü gezerek sınıflardaki kursiyerlerle sohbet etti.

Enstitüde aldıkları eğitimin yanı sıra Türk dizilerinin de Türkçe öğrenmelerine katkı sağladığını ifade eden kursiyerler, en çok sevdikleri dizilerden bahsetti.

Kursiyerlerin Türkçe seviyesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Göktaş, Kahire YEE kadrosuna çalışmalarında başarılar diledi.

Mısır'da gerçekleştirilen kültürel diplomasi çalışmaları hakkında Bakan Göktaş'a bilgi veren Enstitü Koordinatörü Emin Boyraz, "Açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Kahire Yunus Emre Enstitüsü, faaliyetlerini 14 yıldır aralıksız sürdürdü. Kuruluşundan günümüze Mısır'da yüzlerce kültürel etkinlik düzenleyen Enstitümüz, 50 binden fazla Mısırlı kardeşimizi Türkçe ile tanıştırdı." ifadelerini kullandı.

Boyraz, Bakan Göktaş'a ziyareti için teşekkür ederek, plaket teslim etti.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, kurulduğu 2010 yılından bu yana Türkçe eğitimi ve kültür-sanat alanlarında yaptığı faaliyetlerle iki ülke arasında köprü vazifesi yapmaya devam ediyor.