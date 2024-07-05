AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 'Ulaşım Desteği'nden 132 binden fazla öğrenci yararlandı - Son Dakika
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 'Ulaşım Desteği'nden 132 binden fazla öğrenci yararlandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: \'Ulaşım Desteği\'nden 132 binden fazla öğrenci yararlandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilen 'Ulaşım Desteği' programından bugüne kadar 132 binden fazla öğrencinin yararlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, öğrencilerin şehirler arası ulaşım giderlerini karşılamak için hayata geçirilen bu destek programının devam edeceğini belirtti.

05.07.2024 11:55
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilen 'Ulaşım Desteği'nden bugüne kadar 132 binden fazla öğrencinin yararlandığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklamayla, ailesinden farklı ilde eğitim gören öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirtti. Bakan Göktaş, 2022 Aralık'ta hayata geçirilen 'Ulaşım Desteği' programına ilişkin, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz 'Ulaşım Desteği'miz devam ediyor. Bu destek programıyla öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş-dönüş ulaşım giderlerini karşılıyoruz. Öğrencilerimize 2024 yılı için verdiğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 56 milyon TL'lik kaynağı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza aktardık. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uyguladığımız 'Ulaşım Desteği'mizden bugüne kadar 132 binden fazla öğrenci yararlandı" ifadelerini kullandı.

Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdüreceklerini belirten Bakan Göktaş, "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 'Ulaşım Desteği'nden 132 binden fazla öğrenci yararlandı - Son Dakika

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