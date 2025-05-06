Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile YÖK arasında "İş Birliği Protokolü" imzalandı

"Aile Yılı" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında "İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, YÖK ile sosyal politikaları güçlendirmek amacıyla yeni bir işbirliği protokolünü imzalamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aileyi güçlü kılmak istiyorsak, işe evvela aile fertlerinden başlamamız gerektiği açıktır." sözünü hatırlatan Göktaş, bu inançla ilan edilen Aile Yılı'nın sadece aile odaklı yaklaşım olmadığını, aynı zamanda ailenin her ferdini güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmaları kapsadığını dile getirdi.

Aileyi korumanın, 7'den 70'e tüm toplumu güçlendirmek ve gelecek kuşaklara güçlü Türkiye bırakmanın en temel gayeleri olduğunu vurgulayan Göktaş, bugün imzalanan protokolün bunun bir parçası olduğuna işaret etti.

Göktaş, 85 milyon vatandaşa ulaşan hizmetleri, akademik destekle daha etkili ve kapsayıcı hale getirmeyi önemsediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu hizmetleri geliştirirken bilimsel verilerden, akademik çalışmalardan ilham alıyoruz. Bugün imzalayacağımız bu protokol, çalışma alanlarımıza bilimsel ve yapısal katkı sunacak yeni bir zemin hazırlıyor. Bu çerçevede aile içi iletişimden kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadeleye kadar birçok konuda bilimsel araştırmaların bölgeler arası düzeyde yapılmasını teşvik edeceğiz. Ayrıca, yurt dışında yaşayan Türk toplumuna yönelik akademik ve bilimsel çalışmaları artıracağız. Kadın dostu kampüs uygulamalarıyla kadın-erkek eşitliğini önceleyen üniversite yaşamını desteklemeye devam edeceğiz. Diğer yandan erişilebilir kampüsler için altyapı, eğitim ve denetim süreçlerinde birlikte çalışacağız. Böylece engelli öğrencilerimizin yükseköğretime engelsiz katılımı için bir yol açmış olacağız."

"Öğrencilerimizin staj ve uygulamalı eğitim almalarını sağlayacağız"

Bakan Göktaş, kadın ve çocuklara yönelik Hukuk Fakülteleri tarafından yürütülen hukuk kliniklerinin üniversitelerde yaygınlaştırılması için çalışacaklarını söyledi.

Aile ve toplum, gençlik, kadın, engelli, nüfus, çocuk ve yaşlı alanlarında çalışan merkezleri yaygınlaştıracaklarını dile getiren Göktaş, "Kız öğrencilerimizin STEM olarak tanımlanan, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelmelerini destekleyeceğiz. Yaşlı bakım, psikoloji, çocuk gelişimi gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimizin ise kuruluşlarımızda staj ve uygulamalı eğitim almalarını sağlayacağız. Böylece öğrencilerimize saha deneyimi kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede her üniversitede Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile koordinasyonu sağlayacak mekanizmalar geliştireceklerini aktaran Göktaş, Bakanlık tarafından önerilen bilimsel çalışma konularının üniversitelerin bilimsel araştırma ve projeler birimleri tarafından desteklenmesi için işbirliklerini güçlendireceklerini vurguladı.

Göktaş, gönüllülük temelli projelerle sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmeleri için öğrencileri teşvik edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ki sosyal hizmet yalnızca sahada değil, akademide de şekillenir. Bu nedenle akademik dünyayı sosyal hizmetin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz. Üniversitelerimizin birikimiyle politika geliştirme süreçlerimizi daha da güçlendireceğiz. Bugün burada atılan imza sadece bir başlangıçtır. Bu protokolü her bir üniversitemizde yaşayan, üreten, dönüştüren bir mekanizma haline getirmeye kararlıyız. Her çalışmada olduğu gibi bu işbirliğinde de insana dokunan, çözüm odaklı ve geleceği inşa eden bir yaklaşımı esas alıyoruz. 2025 Aile Yılı'nın ruhuna yakışır şekilde hep birlikte, sağlıklı ailelerle güçlü yarınlar inşa edeceğiz. Kadını güçlendiren, çocuğu koruyan, engelliye yol açan, yaşlıyı saygıyla kuşatan her çabayı birlikte omuzlayacağız."

"Protokol çok kıymetli bir adım"

YÖK Başkanı Erol Özvar da protokolün başta "Aile Yılı" çerçevesinde yürütülecek çalışmalar olmak üzere şiddetle mücadeleden, kadın ve engelli bireylerin yükseköğretime erişimine, gönüllülük esaslı sosyal hizmet projelerinden akademik işbirliklerine kadar geniş yelpazeyi kapsadığını söyledi.

"Protokol, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleriyle üniversiteler arasındaki koordinasyonun artırılması, STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında özellikle kız çocuklarının desteklenmesi, yaşlı ve engelli bakımı gibi alanlarda uzman yetiştirilmesine yönelik programların teşvikiyle hem akademik hem de sosyal yönden büyük dönüşümlere kapı aralayacaktır." diyen Özvar, işbirliği kapsamında üniversitelerin fiziki alanlarının Bakanlık etkinlikleri için kullanıma açılacağını dile getirdi.

Bakanlık çalışanlarının hizmet içi eğitiminde üniversitelerin katkı sunacağını belirten Özvar, şunları paylaştı:

"Protokolde, sosyal hizmet, çocuk koruma, aile danışmanlığı gibi alanlarda üniversite öğrencilerinin sahada uygulama yapmalarının desteklenmesi, aynı zamanda üniversitelerde erişilebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi birçok somut ve hayata dokunan uygulama yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizin bilimsel bilgi üretimini toplumsal faydaya dönüştürmesini öncelikli görevimiz kabul ediyoruz. Bu protokol de bilim ile toplumu, üniversite ile hayatı buluşturan çok kıymetli bir adımdır. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla işbirliğimiz, kurumumuzun üzerinde hassasiyetle durduğu ve bugüne kadar çok önemli mesafe kaydettiği erişilebilir ve kapsayıcı bir yükseköğretim sistemi inşa etme politikasına kıymetli katkı sunacaktır."

Konuşmaların ardından Göktaş ve Özvar, işbirliği protokolünü imzaladı.