Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ankara'da şehitlik ziyareti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatları doğrultusunda, yaklaşan Ramazan Bayramı ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Ankara'da ilk şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında İl Müdürü Cüneyd Özdemir ve kurum çalışanları tarafından Cebeci Askeri Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. İl Müdürü Özdemir, bakanlık tarafından 81 ilde hayata geçirilen seferberlik kapsamında Ankara'da da şehit kabirlerinin bakım, onarım ve temizliğine yönelik çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirtilirken, şehitlerin aziz hatıralarının yaşatılması ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Ankara İl Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yalnızca merkezde değil, il genelindeki tüm şehitliklerde ziyaret programlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Korunma ve bakım altında bulunan çocuklar da bu ziyaretlere dahil edilecek. Çocuklar, şehitlerin kabirleri başında dualar ederek vatan kahramanlarını saygıyla ve minnetle anma fırsatı bulacak. Bu ziyaretlerle birlikte çocuklara tarih bilinci kazandırılması, ecdadın fedakarlıklarının anlatılması ve milli, manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 12:47:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.