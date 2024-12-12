Ailede Sorumluluk Bilinci Konferansı - Son Dakika
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Ailede Sorumluluk Bilinci Konferansı

Ailede Sorumluluk Bilinci Konferansı

Diyanet Başkan Yardımcısı İşliyen, Bilecik'te aile yapısını ve evlilik sorumluluğunu tartıştı.

12.12.2024 13:47
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Bilecik'te "Ailede Sorumluluk Bilinci" konulu konferans verdi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde İl Müftülüğünce organize edilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ile tasavvuf müziği dinletisi yapıldı, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan kısa film gösterildi.

İşliyen, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de boşanma oranlarının arttığını, evlilik yaşının yükseldiğini söyledi.

Kendi çocuklarının da geç evlendiğini dile getiren İşliyen, "Etrafa bakıyorum, onlarca arkadaşımın çocukları evlilik kararı vermiyorlar, evlenmiyorlar. Sorumluluk altına girmekten kaçınıyorlar. Bütün bunlardan sonra biz, adeta üzerimize yanardağdan püsküren lavlar gibi gelen akım karşısında ne yapabiliriz?" dedi.

İşliyen, aile yapısının bozulmasında medya, moda ve mantalitenin (anlayış) büyük etken olduğu görüşünü savundu.

Güzel aileler oluşturmanın önemini vurgulayan İşliyen, "Bu toplumun sudan ekmekten çok güzel ahlaklı, güzel yaşayan, cennete namzet aile yapılarının kurulduğunu bu zamanda da görmeye her şeyden çok ihtiyacı var. Çünkü hep yanlışları görüyorlar." diye konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in de katılımcılara hitap ettiği programa, Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, kentteki camilerin imam hatip ve müezzinleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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