Ailenin Önemi Vurgulandı

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nuriye Kadan, "Eğer aile kurumunu kaybedersek vatanımızı da savunamayız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İzmir Büyük Aile Platformu işbirliğinde, "Değerlerimiz, Kültürümüz ve Geleceğimiz İçin Ailenin Önemi" başlıklı panel düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda düzenlenen programın açılışında, toplumu ayakta tutan en güçlü öğenin aile olduğunun altını çizdi.

Çocukların, kadınların ve yaşlıların güvenli ve huzurlu aile ortamında yaşamaları için çalıştıklarını belirten Keleş, "Aile, geçmişin kökü, bugünün gücü, yarının umududur. Kadim kültürümüzden, toplumsal dayanışmadan ve insan onuruna olan inancımızdan aldığımız güçle aileyi koruyan politikaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Toplumun her ferdinin huzurla, güvenle, sevgiyle yaşayacağı bir gelecek için çalışıyoruz çünkü biz biliyoruz ki toplumun harcı ailede saklıdır ve o harç ne kadar sağlam olursa gelecek de o kadar güçlü olur." diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyük Aile Platformu Başkanı Nuriye Kadan da ailenin değeri konusunda toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Ailenin önemine yönelik çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiğine işaret eden Kadan, "Bu konuda daha çok etkinlik yapacağız çünkü eğer biz aile kurumunu kaybedersek vatanımızı da savunamayız çünkü toplumu korumak aileyi korumaktan geçiyor." dedi.

Etkinliğin ilk oturumunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Şube Müdürü Ayşegül Özüdoğru konuşma yaptı.

İkinci oturumda Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, klinik psikolog Hatice Tuba Dayhan ve eğitimci Işıl Çetin Gürsoy, aile yapısının toplumdaki dönüşümüne ve korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.