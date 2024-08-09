Air India, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını süresiz uzattı - Son Dakika
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Air India, Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını süresiz uzattı

Hindistan hava yolu firması Air India, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kentine ve bu kentten yaptığı uçuşları askıya alma kararını bir sonraki duyuruya kadar süresiz uzattığını duyurdu. Uçuşlar, mürettebat ve yolcuların güvenliği gerekçesiyle durduruldu.

09.08.2024 16:09
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Hindistan hava yolu firması Air India, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle İsrail'in Tel Aviv kentine ve bu kentten yaptığı uçuşları askıya alma kararını bir sonraki duyuruya kadar süresiz uzattığını duyurdu.

Hava yolu şirketinin X hesabından yapılan açıklamada, "Orta Doğu'nun bazı bölgelerindeki mevcut durum göz önünde bulundurarak, Tel Aviv uçuşlarımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya alma kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

Firmanın bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, Tel Aviv'e ve bu kentten uçmayı planlayan yolcuların biletlerinin iadesinin yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, uçuşların, "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle durdurulduğu aktarıldı.

Air India, daha önce de 2-8 Ağustos'ta Tel Aviv'e ve Tel Aviv'den yapılması planlanan tüm uçuşları iptal ettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Hindistan, Tel Aviv, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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