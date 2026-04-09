Kütahya'nın Gizli Hazinesi Aizanoi: Antik Kentteki Kazılar ve Tarihi Zenginlikler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 06:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'daki antik kent Aizanoi, tarihi MÖ 3000'lere kadar uzanan geçmişiyle dikkat çekiyor. Prof. Dr. Gökhan Coşkun'un başkanlığındaki kazı çalışmaları ve 'Bir Sonsuzluk Mimarisi: Aizanoi' belgeseliyle tanıtılan kent, dünyanın en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ve ilk borsalardan biri olan Aizanoi Macellum'u ile öne çıkıyor.

Antik kentler, Anadolu'nun tarihi zenginlikleri arasında yer alıyor. İzmir'deki Efes, Antalya'daki Aspendos gibi meşhur örneklerin yanı sıra, Kütahya'da bulunan ve tarihi MÖ 3000'lere dayanan Aizanoi da en az onlar kadar değerli. Çavdarhisar ilçesindeki bu antik kentte, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Gökhan Coşkun başkanlığında kazı çalışmaları sürdürülüyor ve 2020'den beri Gürok Grup destek veriyor.

Geçtiğimiz günlerde, "Bir Sonsuzluk Mimarisi: Aizanoi" belgeseliyle antik kent tüm görkemiyle tanıtıldı. Aizanoi, Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na sahip ve tonozlu alt yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 20 bin kişilik tiyatro ve 13 bin 500 kişilik stadyumun bir kompleks olarak yapılması, antik dönemde eşsiz bir özellik taşıyor.

Kentte, dünyanın ilk borsalarından biri olan Aizanoi Macellum'u bulunuyor. MS 2. yüzyıla tarihlenen bu yapının duvarlarında, İmparator Diocletian'ın enflasyonla mücadele için belirlediği fiyat yazıtları yer alıyor. İlk kazılar 1926'da Alman Arkeoloji Enstitüsünce başlatılan Aizanoi, 2012'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Penkalas Nehri kıyısına kurulu kent, Roma döneminde zenginleşmiş ve günümüze kadar ulaşan eşsiz bir kültür mirası sunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Zeus Tapınağı, Gökhan Coşkun, Belgesel, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Araçla da yaya olarak da kaçamadı Yediği cezayı öyle böyle değil
Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği cezayı öyle böyle değil
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 06:20:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.