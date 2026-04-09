Kütahya'nın Gizli Hazinesi Aizanoi: Antik Kentteki Kazılar ve Tarihi Zenginlikler

Antik kentler, Anadolu'nun tarihi zenginlikleri arasında yer alıyor. İzmir'deki Efes, Antalya'daki Aspendos gibi meşhur örneklerin yanı sıra, Kütahya'da bulunan ve tarihi MÖ 3000'lere dayanan Aizanoi da en az onlar kadar değerli. Çavdarhisar ilçesindeki bu antik kentte, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Gökhan Coşkun başkanlığında kazı çalışmaları sürdürülüyor ve 2020'den beri Gürok Grup destek veriyor.

Geçtiğimiz günlerde, "Bir Sonsuzluk Mimarisi: Aizanoi" belgeseliyle antik kent tüm görkemiyle tanıtıldı. Aizanoi, Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na sahip ve tonozlu alt yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 20 bin kişilik tiyatro ve 13 bin 500 kişilik stadyumun bir kompleks olarak yapılması, antik dönemde eşsiz bir özellik taşıyor.

Kentte, dünyanın ilk borsalarından biri olan Aizanoi Macellum'u bulunuyor. MS 2. yüzyıla tarihlenen bu yapının duvarlarında, İmparator Diocletian'ın enflasyonla mücadele için belirlediği fiyat yazıtları yer alıyor. İlk kazılar 1926'da Alman Arkeoloji Enstitüsünce başlatılan Aizanoi, 2012'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Penkalas Nehri kıyısına kurulu kent, Roma döneminde zenginleşmiş ve günümüze kadar ulaşan eşsiz bir kültür mirası sunuyor.