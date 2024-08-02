AJet'in Trabzon-Bursa uçuşu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika
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AJet'in Trabzon-Bursa uçuşu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

AJet'e ait Trabzon-Bursa seferini gerçekleştiren uçak, Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş takımlarının açılmaması nedeniyle iniş yapamadı. Bunun üzerine pilotlar, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yapmak için izin istedi. İkinci denemede sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na inen uçak, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından bakım için hangara çekildi.

02.08.2024 15:56
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AJet'in Trabzon- Bursa uçuşunu gerçekleştiren uçağı, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

AJet'e ait Trabzon'dan saat 10.55'te kalkan VF4517 sefer sayılı uçak, Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş takımlarının açılmaması nedeniyle iniş yapmadı.

Burada pisti pas geçen uçağın pilotları, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için izin istedi.

Kuledeki hava trafik kontrolleri AJet uçağına iniş izni verdi.

İlk denemede pisti pas geçen pilot, ikinci denemede sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na indi.

Uçağın iniş yaptığı bölgeye tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Uçaktan inen yolcular, valizlerini almak için İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali'ne geçti.

Yolcuların karayolu ile İstanbul Havalimanı'ndan Bursa'ya gönderileceği, Bursa'dan Trabzon'a gidecek yolcuları almak için ise Ankara'dan bir uçağın Bursa'ya doğru havalandığı belirtildi.

Acil iniş yapan uçak bakım için hangara çekildi.

"Sarsıntısız ve problemsiz bir şekilde indik"

Yolculardan Mustafa Yavuz, uçağın Trabzon'dan saatinde kalkış yaptığını söyledi. Uçağın, Bursa Yenişehir Havalimanı'na yaklaşırken iniş yapamadığını ve tekrar yükseldiğini dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Motorlara birden gaz verdi pilotlar ve İznik Gölü'ne doğru yön verdiler. Bir şeyler olduğunu anladım ve açıkçası biraz korktum. Sonra tekrar yeniden Yenişehir Havalimanı'na döndü. Baktı ki yine olmayacak, inemeyecek, alçaldıktan sonra yeniden yükseldi ve İstanbul Havalimanı'na doğru döndü. Tam inecekken İstanbul Havalimanı'nda da pisti pas geçti. Yükseldikten sonra yeniden aynı rotaya girdi ve sarsıntısız ve problemsiz bir şekilde indik. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Yavuz, bir an önce Bursa'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AJet'in Trabzon-Bursa uçuşu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AJet'in Trabzon-Bursa uçuşu İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika
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