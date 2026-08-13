AK Parti 25 yaşında: Siyasette çeyrek asırlık rekor ve mücadele

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türk siyasi tarihindeki çeyrek asırlık öykü: AK Parti 25 yaşında

Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugün Türk siyaset tarihine, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek ve bugünden sonra, Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle 14 Ağustos 2001'de kuruluşu ilan edilen AK Parti, 25 yılı geride bıraktı

Türkiye'de çok partili dönemin başladığı 1946'dan bu yana kırılmamış bir rekora imza atan AK Parti, kurulduğu günden bugüne girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak en uzun süre iktidarda kalan parti oldu

Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile yola çıkan AK Parti, siyasette çeyrek asrı geride bırakırken sadece seçim rekorlarıyla değil vesayet odaklarına karşı verdiği mücadeleyle de adını Türk siyasetine yazdırdı

Görev süresi boyunca muhtıralardan kapatma davalarına, terörle mücadeleden darbe girişimlerine kadar demokrasinin en ağır sınavlarından geçen AK Parti, milli iradeyi merkeze alan bir mücadele yürüttü

(Aynur Ekiz-Zehra Tekeci Eser/Ankara)

2- Demir yolu taşımacılığına yönelik yılın ilk yarısında 91 denetim yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, bu kapsamda tren makinistleri, emniyetten sorumlu kritik personel, bakım kuruluşları ve emniyet yönetim sistemi gibi unsurlara yönelik 72 kontrol gerçekleştirildi

Bakanlıkça, yılın ikinci yarısında da demir yolu taşımacılığı yapan firmalar, yolcu hakları ile kamu hizmeti yükümlülükleri gibi konulara yönelik 135 denetim gerçekleştirilmesi planlanıyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Kandilli Rasathanesi 1947'den bu yana güneşi "el" ile gözlemliyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Cihan Tuğrul Tezcan:

"1947'den bu yana her gün yaptığımız bu kayıtları elimizde tutuyoruz, bu lekeleri tanımlayıp numaralandırıyoruz, uluslararası veri merkezlerine gönderiyoruz. Böylece güneş lekelerinin evrimsel yapısını, süreçlerini ve aktivite dönemlerini belirleyip inceleme şansı yakalıyoruz"

"Normalde sadece kameranın çözünürlüğüyle yetinmeniz gerekirken biz bu geleneksel yöntemle optik sistemin kırınım limitini kullanarak gözlem yapıyoruz. Böylece daha sağlıklı verilere ulaşmış oluyoruz"

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- KENTSEL DÖNÜŞÜM - Riskli yapı tespitinde izlenecek yol ve dikkat edilmesi gerekenler

Riskli yapı tespitinde binanın yalnızca dışarıdan gözlemlenmesiyle yetinilmiyor, Bakanlığın belirlediği teknik esaslar kapsamında yapının taşıyıcı sistemi, mevcut durumu ve yapısal özellikleri inceleniyor

Deprem Güçlendirme Derneği Kurucu Başkanı Sinan Türkkan:

"Kat malikleri (rapor kesinleştikten sonra) kendilerine tanınan 60+30 günlük süre içinde binalarına ne yapacaklarına karar vermelidir"

"Bu zaman içinde bina sahipleri karar alamazlarsa veya yeterli çoğunluk sağlanamıyorsa belediye binanın doğal gaz, elektrik ve su bağlantısını kesmektedir. Bu duruma düşmemek için riskli yapı kararı alınmışsa hızlı karar verip sonuç almak doğru olacaktır"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

5- Çiftçilere yılın ilk 6 ayında 106 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Desteklerin yüzde 79,6'sı bitkisel üretim, yüzde 18,1'i hayvansal üretim, yüzde 1,7'si kırsal kalkınma, yüzde 0,3'ü AR-GE ve yüzde 0,3'ü su ürünleri üretimine yönelik oldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

6- Küresel temiz enerji teknolojileri pazarı 1,1 trilyon doları aştı

Teknoloji maliyetlerindeki düşüş ve enerji güvenliği endişeleri temiz enerji teknolojilerine talebi artırdı

Güneş paneli ve batarya fiyatlarındaki gerileme, temiz enerji teknolojilerinin rekabet gücünü destekledi

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

7- ABD'de veri merkezleri elektriğini üretmek için 90 gigavatlık kapasite planlıyor

Üretimde mobil doğal gaz jeneratörleri, uçak ve savaş gemileri için geliştirilen aeroderivatif türbinler, hızlı devreye alınabilen pistonlu motorlar ve daha önce sanayi tesislerinde kullanılmış yenilenmiş türbinler öne çıkıyor

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

8- Siber dolandırıcıların "Ödeme İste" kapora tuzağına karşı uyarı

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık:

"Birçok işlemimizi mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştiriyoruz. Özellikle internet ortamında araç kiralama, araç satın alma ya da ev kiralama, ev satın alma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Siber dolandırıcılar buradaki bir açığı fırsat bildiler ve vatandaşlarımızı dolandırmaya, mağdur etmeye başladılar. Bu açığın adı da 'Ödeme İste' tuzağı"

"Dolandırıcı (Ödeme İste sistemine) kendi IBAN'ını değil karşı tarafın IBAN'ını yazıyor ve altına 40-50 bin lira gibi kapora miktarını giriyor. 'Kapora göndereceğim' diyerek oluşturduğu bu taleple para, sizin hesabınızdan karşı tarafa aktarılıyor. O da bir heyecanla panikle açıklamaları okumadan doğrudan onay veriyor. Bu sayede kendisi kapora aldığını düşünürken tam tersi satıcının hesabı üzerinden dolandırıcıya o bedel tamamen gitmiş oluyor"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Sahillerden toplanan atık alüminyum kutular sanatın tuvalinde yeniden hayat buluyor

Alüminyum içecek kutularını, kesip ateşle renklendirerek geliştirdiği özgün teknikle üç boyutlu sanat eserlerine dönüştüren Songül Soydan:

"Atölyeme gelenler önce 'Ne güzel boyamışsınız.' diyor. Ben de 'Burada hiç boya yok, gördüğünüz renklerin tamamı metalin dönüşümü.' dediğimde büyük şaşkınlık yaşıyorlar"

"İnsanların 'Benim biraz önce çöpe attığım şey gerçekten bu kadar değerli bir esere dönüşebiliyor mu?' şaşkınlığını yaşamasını istiyorum. En azından bir an durup düşünsünler, duyarlılık kazansınlar. Asıl hedefim bu"

(Şaduman Türkay-Ali Esat Adak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Dört büyüklerin toplam geliri 45,4 milyar lirayı buldu

Kulüplerin reklam, sponsorluk ve isim hakkı gelirleri toplam 10,8 milyar lira olurken, stat, loca, kombine, bilet ve VIP gelirlerinden oluşan maç hasılatı 11,3 milyar lirayı buldu

Dört büyüklerin bu dönemdeki en önemli gelir kaynağı mağazacılık ve lisanslı ürün satışları oldu. Bu kalemden elde edilen 13,8 milyar liralık gelir, kulüplerin toplam gelirlerinin yüzde 30'una karşılık geldi

(Ali Canberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

11- Futbolseverlerin 88 günlük "lig hasreti" bitiyor

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yarın Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak

Ligin 69. sezonunda 13 ilden 18 takım, güçlendirdikleri kadrolarıyla 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek

Süper Lig'de ilk yarı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde sezon ise 23 Mayıs 2027'de sona erecek

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

12- Galatasaray'ın lig rekorları

Sarı-kırmızılılar, 26 kez ile Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı konumunda bulunuyor

Galatasaray, 4 defa olmak üzere lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan ekip oldu

2023-2024 sezonunda Süper Lig'i 102 puanla ilk sırada tamamlayan "Cimbom", bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını elde etti

(Emrah Oktay/İstanbul)

13- Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki takımlara karşı karnesi

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mücadele edeceği takımlar arasında en çok maçı Beşiktaş (140) ile yaptı

Ligde en çok galibiyeti Galatasaray'a (53) karşı alan sarı-lacivertliler, en fazla yenilgiyi de Beşiktaş (44) karşısında yaşadı

Süper Lig'de en fazla golü Gençlerbirliği'ne (175) atan Fenerbahçe, en fazla golü ise Beşiktaş'tan (161) yedi

(Bozhan Memiş/İstanbul)

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