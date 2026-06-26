AK Parti 33. İstişare Kampı başlıyor: \'Çeyrek Asırlık Destan\'

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ile ilgili, "AK Parti olarak kamplardan çıkan sonuçları her zaman hem parti politikalarımıza hem de hükümet politikalarımıza hızlıca yansıtabilmiş ve milletimizin taleplerini partimiz bünyesi içinde siyaseten çözme kabiliyetimizi de sorunları çözme kabiliyetimizi de çok büyük bir şekilde ortaya koymuş bir hareketiz." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki otelde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Merkez yönetimi, kabine üyeleri ve milletvekillerinin kampa katılacağını belirten İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 3 gün boyunca milletin talep ve görüşlerini ele alıp, millete daha güçlü hizmetler sunmak için değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kampın açılışında yapacağı konuşmaya dikkati çeken İnan, "Yarın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın hem ülkemize ve bölgemize hem de dünyaya sesleneceği tarihi açılış konuşmasıyla kampımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından da Parti Politikaları Oturumu ile uçtan uca tüm parti politikalarımızı ve önümüzdeki tüm kritik süreçleri hep beraber milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

İnan, kamptaki Kabine oturumlarında ise temel icraat alanlarını, başta ekonomi olmak üzere dış politikaya kadar birçok alandaki meseleleri ele alacaklarını vurguladı.

"Bu kamplar gerçekten demokrasi tarihimizde çok önemli bir yer tuttu"

Pazar günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde kapsamlı bir değerlendirme divanı gerçekleştirileceğini ve kampın kapanışının yapılacağını anlatan İnan, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin bu kampları Türk siyasetine kazandırılan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız liderliğindeki en güçlü geleneklerden biri oldu. Bu kamplar gerçekten demokrasi tarihimizde çok önemli bir yer tuttu. AK Parti olarak kamplardan çıkan sonuçları her zaman hem parti politikalarımıza hem de hükümet politikalarımıza hızlıca yansıtabilmiş ve milletimizin taleplerini partimiz bünyesi içinde siyaseten çözme kabiliyetimizi de sorunları çözme kabiliyetimizi de çok büyük bir şekilde ortaya koymuş bir hareketiz. Bugün gündemlerde gördüğünüz üzere başta ana muhalefet partisi olmak üzere koltuk kavgalarının bu kadar çok tartışıldığı bir dönemde biz AK Parti olarak birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle ve büyük bir dayanışmamızla, Kurucular Kurulumuzdan tutun bugüne kadar tüm emek ortaya koymuş büyüklerimizle birlikte bir araya geliyoruz. 33. Kampımızı gerçekleştirirken bize bu imkanı sağlayan aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz. Her sandık sınavında, her genel seçimde bizi birinci parti yapan, iktidara getiren ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde onca hükümeti kurduran milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün AK Parti sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda dünyanın ve bölgenin en güçlü kurumsal organizasyonu."

Kampın teması "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Acar da AK Parti'nin kamplarının gelenekselleştiğini ve Türkiye siyaset tarihine istişare kültürünü aşılayan bir öneme de sahip olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu kamp, bizi yaklaşık 1,5 ay sonra gerçekleştireceğimiz 25. yıl kutlamalarına taşıma önceliği taşıyor. 'Çeyrek Asırlık Destan AK Parti' diyerek bir tema belirledik. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz küresel ölçekte yaşanan bazı krizlere atıfta bulunan ve masada her şekilde anlamlı bir yer tutan dünya diplomasi tarihine bakıldığında önemli adımları atmış olan bir form tutmuştuk. Milletin gücüyle küresel liderlik formatı üzerinden Cumhurbaşkanımıza bir atıf söz konusuydu. Türkiye'nin bugünkü rolünü paylaşan bir atıftan bahsediyoruz. Bugün de 14 Ağustos itibarıyla 25. yılını kutlayacak AK Parti'nin çeyrek asırlık destanını bir şekilde anlayacağımız, neler yaptığımızı, bu süreçte nasıl bir dönem geçirdiğimizi, bu çeyrek asırlık dönemin içinde neleri sığdırdığımızı ve aslında istişare değerlendirme formatı üzerinden 25 yıllık bir muhasebe yapmanın kampı için bugün buradayız."

AK Parti'nin yeni şarkısı katılımcılara dinletilecek

Acar, 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:

"25 yılı haklı bir gururla yad edebileceğimiz bu kampı, birçok eserle milletiyle yol yürüyen AK Parti'nin aslında 25 yıllık karnesinin ne olduğunu ortaya koyacağımız bir program olarak değerlendirebiliriz. Toplum şu anda bize nasıl bir bakış açısıyla, beklentiyle karşılık veriyor? Bunların değerlendirmesi tabii ki partinin tüm üst kurullarında bugün itibarıyla başlayacak kampımızda değerlendirmeye açılacak. İstişarenin bundan sonraki aşaması tabii ki 25 yılın ikinci aşaması olan yani yeni bölüme geçme haliyle birlikte neler yapılabiliri bir şekilde değerlendireceğiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın tarihi bir konuşma yapacağını vurgulayan Acar, kampa dair şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl Kızılcahamam'da bir değişiklik yapmıştık. Kamplarımıza biraz daha farklı bir form kazandıralım, içeriğini nitelik açısından bakıldığında daha renklendireceğimiz de bir anlam yükleyelim istemiştik. Geçen yıl bunu uyguladık. Tüm partimizden oldukça pozitif reaksiyonlar alınca bu yıl biraz daha geliştiren, biraz daha anlamlı bir karşılık vermeye çalıştığımız bir format geliştirdik."

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce AK Parti'nin yeni şarkısının da dinletileceğine dikkati çeken Acar, "Hazırlığımızın tamamını şu anda Türkiye için, milletimiz için yani çeyrek asırlık destanın arka planındaki milletimizle yürüdüğümüz bu süreci daha anlamlı hale getirip ikinci faza geçeceğimiz bir süreç için tamamlamış olduk. İnşallah sizlere de buradan bu mesajları kurumsal olarak vermeye devam edeceğiz." dedi.

"25 yılın hesabını göreceğimiz çok anlam yüklediğimiz bir kamp"

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı konuşmada hangi konuların öne çıkacağıyla ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'nin gündeminde olan meseleler özellikle bu kamp üzerinde kurguladığımız sadece şu anki gündeme paralel bir format üzerinden tutulmayacak. Genel Sekreterliğimiz kurumsal olarak bir format geliştirmişlerdi geçen yıl. Klasik aynı şekilde devam eden bir sistem değil, yeni bakış açılarıyla bir tartışmanın daha anlamlı hale gelebilmesini sağlayabilecek bir zemin, bir format geliştirildi. Bu yıl da aynısı gerçekleşecek ama 25 yılın hesabını bir şekilde görebileceğimiz, avantajlı taraflarımızın ne olduğunu ve aynı zamanda da şu anda seçmende bize karşı bakış açısının hangi noktada olduğunu anlamlandırabileceğimiz bir değerlendirme yapacağız. Sadece gündelik koşullarda, gündemdeki var olan meselelere dair paralel bir içerik değil, 25 yılın hesabını göreceğimiz çok anlam yüklediğimiz bir kamp olarak değerlendirebiliriz. Cumhurbaşkanımızın konuşmaları da biraz 25 yılın içindeki AK Parti'yi değerlendirmek noktasında olacaktır."