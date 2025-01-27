AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi düzenlendi

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AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "AK Parti'nin 2023 gençlik politikaları siyasette bir devrimdir. Bu devrimin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır." dedi.

İnan, Ankara Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 17 yaşından itibaren aralıksız tam 14 sene boyunca gençlik kollarına hizmet ettiğini söyledi.

2023 siyasetinin gençlere yönelik algı siyasetinin sonu olduğunu dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Tam 5 milyon genç hayatlarında ilk kez sandık başına gitti. İlk oylarını kullanırken yalnız siyasi bir tercih yapmadılar, aynı zamanda bu ülkenin kaderine yön verecek bir iradeyi ortaya koydular. 28 Mayıs'ta sandıklardan çıkan sonuç güçlü bir haykırıştı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin gençlerine güvendi, Türkiye'nin gençleri de 21. yüzyılın sarsılmaz markası Recep Tayyip Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı seçti. İşte bu yüzden AK Parti'nin 2023 gençlik politikaları siyasette bir devrimdir. Bu devrimin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Zira AK Parti'nin bu adımları diğer partileri de gençlik politikaları konusunda bir şeyler yapmaya mecbur bıraktı."

Yusuf İbiş'in konuşması

AK Parti Gençlik Kolları Başkan adayı Yusuf İbiş ise "Kongrelerimiz, dünyanın birçok noktasında süregelen zulümlere itiraz, zalimlere yeter, mazlumlara yettim haykırışıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolunda ilerleyeceklerine dikkati çeken İbiş, "Kader gayrete aşıktır şiarıyla yürüttüğümüz bu dava için her daim mücadele etmek boynumuzun borcudur. Bizim bu toprakları vatan kılan ecdada, nice isimsiz kahramana, umutsuz bekleyen mazlumlara borcumuz var. Bu bilinçle sorumluluğumuzu yerine getirmek için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği istikamette durmadan, yorulmadan yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.