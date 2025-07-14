AK Parti Adana İl Başkanlığı "O Geceyi Unutma, Bir Umut Uçur" etkinliği düzenledi - Son Dakika
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AK Parti Adana İl Başkanlığı "O Geceyi Unutma, Bir Umut Uçur" etkinliği düzenledi

AK Parti Adana İl Başkanlığı "O Geceyi Unutma, Bir Umut Uçur" etkinliği düzenledi
14.07.2025 19:26
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AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "O Geceyi Unutma, Bir Umut Uçur" etkinliği gerçekleştirildi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "O Geceyi Unutma, Bir Umut Uçur" etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Park'ta düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz şehitlerini saygı ve rahmetle andığını söyledi.

15 Temmuz'un milletin iradesine, bayrağına ve vatanına sahip çıktığı günün adı olduğunu belirten Dağlı, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da hepimiz biliyoruz ki bu direnişin en güçlü sembolü Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O gece Sayın Cumhurbaşkanımız, 'ben milletimizin üstünde bir güç tanımıyorum' diyerek sadece bir çağrıda bulunmadı. Bir milletin kaderini değiştirdi. O çağrıyla meydanlar doldu, ezanlar susmadı ve bayraklar inmedi. Cenabı Allah'ın izniyle başaramayacaklar, milletimizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, vatanımızı parçalayamayacaklar, devletimizi yıkamayacaklar. İşte o kararlılığı unutmuyoruz ve unutturmuyoruz. Biz bu ruhu çocuklarımıza aktarıyoruz. Bu milletin en büyük gücü işte burada, bu parkta bu alanda ve bu çocuklardadır. Bugün burada gökyüzüne bıraktığınız her balon birliğimizin, kardeşliğimizin, direncimizin ve en önemlisi umudumuzun bir simgesidir. Siz sahip çıktıkça bu vatan dimdik ayakta duracak, siz büyüdükçe Türkiye daha da büyüyecek ve daha da güçlenecektir. 15 Temmuz'u sadece bir tarih olarak değil, bir bilinç olarak yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur."

Konuşma sonrasında Dağlı ve katılımcılar gökyüzüne balonlar bıraktı.

Programa, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Adana İl Başkanlığı 'O Geceyi Unutma, Bir Umut Uçur' etkinliği düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Adana İl Başkanlığı "O Geceyi Unutma, Bir Umut Uçur" etkinliği düzenledi - Son Dakika
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