AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini sorguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini sorguladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nin bütçesini sorguladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesinin 300 milyar TL olduğunu kaydederek, bu paraların nereye harcandığını sorguladı. Altınok, Ankara'da yapılan eserlerin eksikliğine dikkat çekerek, belediyenin harcamalarının halkın menfaatlerine uygun olmadığını ifade etti.

08.02.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesinin 300 milyar TL olduğunu kaydederek, Bunu nereye harcadı, nereye gitti, biz milletin kuruşunu harcamadık ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yenimahalle ilçesinde düzenlenen programda Balalı iş insanları ile bir araya geldi. Programda konuşan Altınok, üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan Balalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne teşekkür ederek, Gençlerimizi desteklemeliyiz. Bir insanın kurtuluşu bir alemin kurtuluşu. Zor şartlarda okuyan gençlerimize, istikbalimize katkı sunacak olan gençlerimize katkılarından dolayı iş adamlarımıza teşekkür ediyorum diye konuştu.

'OYLARIMIZLA DEĞİŞTİRECEĞİZ'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınok, Belediye başkanları şehrin 5 yılını değil, geleceğini de planlar. Dolayısıyla 31 Mart, kadim şehrimiz Ankara'nın makus talihinin değiştiği bir tarihtir. Oylarımızla değiştireceğiz. Ankara çok şey kazanacak. Eserler ve hizmetlerle Ankara'mızı donatacağız. Ankara'mızı hak ettiği yere getireceğiz ifadelerini kullandı.

'BUNLARIN KAYNAĞI NEREDEN GELİYOR'

Altınok, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki fuar merkezinin henüz yapımının tamamlanmadığını kaydederek, şunları söyledi

Sosyal medyaya harcadığı parayla Akyurt'taki fuar merkezi biterdi. Bunların kaynağı nereden geliyor Keşke o resimlerin yerine Ankara'ya yaptığın hizmetleri assaydın. Ankara'mızın 5 yılı boş yıl olmuştur. Hangi partiye mensup olursak olalım bu seçim bir şanstır. Bugün Bala'ya gittik sorduk. Her yerde soruyorum. Kimsenin hakkını yemeyelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir eser varsa, var diyelim. İnanın Bala'da yaptığı bir tane eser yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değil misin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda bütçesi 300 milyar TL'dir. Bunu nereye harcadı, nereye gitti Biz milletin kuruşunu harcamadık. Ama 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım' diyerek bu paralar nereye gitti. (DHA)

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi
    20:19 İstanbul Adliyesi'ne saldırı soruşturmasında 96 şüpheliden 48'ine tutuklama talep edildi

    6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.

  • Pakistan seçimlerinde son durum! Sandıklara tutuklu lider İmran Han damga vurdu
    18:51 Pakistan seçimlerinde son durum! Sandıklara tutuklu lider İmran Han damga vurdu

    Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.

  • Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti
    18:50 Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım
    18:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediler, Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turgut Altınok, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini sorguladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 20:45:46. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini sorguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement