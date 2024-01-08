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AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Şehre Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Şehre Coşkuyla Karşılandı

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz'ın şehre gelişi, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Yılmaz, partililerle birlikte yürüyüş yaparak konuşma yaptı ve hizmetlerini anlattı. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, milletvekilleri ve partililer katıldı. Yılmaz ve partililer, dua ederek mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Şehre Coşkuyla Karşılandı
08.01.2024 - 17:06,
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AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehre gelişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Yücel Yılmaz'ın kente gelişi dolayısıyla partililer Değirmenboğazı dinlenme tesislerinde toplandı.

Yakılan meşaleler arasında Balıkesir'e gelen Yılmaz, yağmur ve soğuk havaya rağmen alana geldikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Daha sonra partililerle birlikte Milli Kuvvetler Caddesi'nde yürüyen Yılmaz, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda yaptığı konuşmada, büyükşehir belediye başkanı olarak tüm ilçelere eşit bir şekilde hizmet sunduklarını söyledi.

Yılmaz, gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Balıkesir'e hizmet etmek bizim için en onurlu görevdir. 20 ilçemize hizmet etmek için ekiplerimizle beraber daima çalışacağımıza Balıkesir'i Türkiye'nin her şeyinde 1 numara yapmak için çalışacağımıza söz veriyorum. Balıkesir'de gençler iş aramayacak. Balıkesir'de engelli vatandaşlarımız zorlanmayacak. Balıkesir'de iş insanlarına ve STK'lere destek verilecek. Bunu söylerken hayal anlatmıyoruz, bunu 5 senedir yapıyoruz."

Fotoğraf çekiminin ardından son bulan programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, İsmail Ok, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç ile çok sayıda partili katıldı.

Başkan Yücel Yılmaz ve partililer, daha sonra Zağnos Paşa Camisi'nde dua ederek mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Şehre Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Şehre Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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