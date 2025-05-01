AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbey, mesajında tartışma ve gerilim ortamına çekilmek istenilen 1 Mayıs'ı gerçek anlamda Emek ve Dayanışma Günü'ne dönüştürdüklerini bildirdi.

Emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensupları olduklarını belirten Canbey, "Emeğin en büyük değer, alın terinin ise ilerlemenin ve kalkınmanın en önemli gücü olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple sosyal politika anlayışımızın temelini 'insan' oluşturmaktadır ve birinci önceliğimiz de insana hizmettir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bugüne işçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kazanımlarının artırılması noktasında tarihi nitelikte adımlar attık." ifadesini kullandı.

Canbey, ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçiler için iyileştirmeler yaptıklarını dile getirerek, "İstihdam alanlarını genişletirken yılların meselelerini birer birer çözüme kavuşturduk. 1 Mayıs artık tartışma ve gerilimin yaşandığı bir gün değildir. İş hayatındaki sorunların tüm yönleriyle ele alındığı, çözüm yollarının araştırıldığı ve talep ve önerilerin değerlendirildiği bir anlayışla, birlik ve beraberlik içinde kutlanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Milletvekili Canbey, tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.