 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek hastalarla görüştü ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Nasıroğlu, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, hasta çocuklarla da yakından ilgilendi. Ayrıca, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat'tan hastanede sunulan sağlık hizmeti hakkında bilgi aldı ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde tüm hastalara şifa dilediğini belirtti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti
05.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:29
Abone Ol

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ile İluh Devlet Hastanesini ziyaret eden Nasıroğlu, hastalarla görüştü, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Nasıroğlu, hasta çocuklarla da yakından ilgilendi.

Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat'dan da hastanede sunulan sağlık hizmeti ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine geçen Nasıroğlu, tüm hastalara şifa dilediğini belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ferhat Nasıroğlu, Milletvekili, Diş Sağlığı, Batman, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:23:59. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement