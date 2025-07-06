AK Parti Batman Teşkilat Akademisi Eğitim Programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Batman Teşkilat Akademisi Eğitim Programı düzenlendi

06.07.2025 14:11
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AK Parti Batman Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

AK Parti Batman Teşkilat Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi" Batman Eğitim Programı yapıldı.

Programda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Birbirilerine değer vermeleri, destek olmaları ve çalışmaları durumunda kente kalıcı eserler bırakabileceklerini belirten Nasıroğlu, "Allah'a şükrediyorum ki kıymetli dava arkadaşlarımla Batman'a hizmet etme şerefine nail oldum." dedi.

Nasıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi liderliğinin hem kendisine hem de Türkiye'ye itibar kazandırdığını ifade ederek, "Türkiye artık güçlü ekonomisi, altyapısı, savunma sanayisi ve üretimiyle dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi." şeklinde konuştu.

Batman'da organize sanayi bölgeleri (OSB) konusunda önemli adımlar attıklarını işaret eden Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yeni organize sanayi bölgeleri. Şu ana kadar 4 OSB'nin izinlerini aldık. Tarım ve Orman Bakanı'mızın talimatıyla Sera OSB'de çalışmalar başlıyor. Bedia bölgesindeki Gıda OSB'nin altyapı ihalesi bu ay gerçekleştirilecek olup arsa tahsisine başlanılacak."

Nasıroğlu, ildeki eğitim alanında yaptıkları çalışmalara değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Batman'da eğitimde ciddi bir atılım içindeyiz. Öğrencilerimiz bölgesel yarışmalarda başarı gösteriyor. Artık bölgenin lider öğrencileri Batman'dan çıkıyor. Batman'da öğrencilerimiz kütüphanelere yoğun ilgi gösterdi. Bu ilgiye kayıtsız kalmadık. Millet Kütüphanesi konseptinde yeni kütüphaneler açıyoruz. Yeni başarıların üzerine başarılar ekleyeceklerine inanıyoruz."

Kaynak: AA

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